Sjuksköterska
2025-11-06
Endoskopienheten Jönköping
Välkommen till oss på Endoskopienheten i Jönköping!
Rollen som sjuksköterska
På vår endoskopiska enhet utför vi undersökningar som gastroskopier, koloskopier, sigmoidoskopier och bronkoskopier. Vi gör också mer avancerade undersökningar som ERCP och EBUS. Dina arbetsuppgifter blir att assistera vid endoskopiska undersökningar. Du arbetar med teknisk utrustning i ett arbete som är både självständigt och i team. Som sjuksköterska ingår även att administrera läkemedel vid de ingrepp som kräver detta. Det handlar bland annat om att ge lugnande läkemedel.
Din blivande arbetsplats
Endoskopienheten är en avdelning på Länssjukhuset Ryhov. Här arbetar operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. Avdelningen ansvarar för den endoskopiska verksamheten på sjukhuset vilket innebär ett samarbete med både kirurg- och medicinkliniken.Publiceringsdatum2025-11-06Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet och gärna med tidigare erfarenhet av endoskopi. Meriterande är erfarenhet inom endoskopi, men det är inget krav. Vi ser gärna att du är intresserad av teknik och nyfiken på utveckling och att lära dig nytt! Som person är du stabil, strukturerad och behåller lugnet då akuta situationer kan uppstå. Du uppvisar gott omdöme och har bra samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du arbeta i en spännande verksamhet som ständigt utvecklas. Du blir del av en arbetsgrupp med god gemenskap där vi värdesätter varandra och varandras kunskaper. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta vårdenhetschef Therese Barje, 010-24 262 66, therese.barje@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 21 november 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
