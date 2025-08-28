Sjuksköterska
Att arbeta som sjuksköterska hos oss:
Som sjuksköterska hos Operationskonsulterna kommer du i detta uppdrag att få arbeta på en akutmottagning i Gävle. Du behöver vara trygg i din yrkesroll och ha erfarenhet av att triagera patienter, omvårdnad, traumafall, dela läkemedel.
som sjuksköterska på en akuten ska man kunna mycket om allt. Erfarenhet av att jobba med Cosmic.
Arbetstid: dag/kväll/helg
Period: v.38-42
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista svarsdag. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team som sjuksköterska hos Operationskonsulterna!
Utbildning:
KRAV
• Sjuksköterskeutbildning 3 år
Kompetenser:
KRAV
• Allmänsjuksköterska
Språk:
KRAV
• Svenska
Arbetslivserfarenhet:
KRAV
• Minst tre års erfarenhet av akutsjukvård.
Om dig:
Arbetet som sjuksköterska är kvalificerat och vi vill därför att du har minst 3 års arbetslivserfarenhet.
Vi anser att det krävs för att man ska vara tillräckligt trygg i sin yrkesroll och det stämmer väl överens med företagets roll som specialister i branschen.
Beroende på uppdrag krävs ibland fler år eller specifik erfarenhet från just ett område/avdelning som då anges som krav i annonsen/i uppdragsbeskrivningen.
Lön, ersättning och förmåner:
Vi ordnar med resa & boende i förekommande fall. Allmänpension, Tjänstepension, OB, friskvårdsbidrag samt förmånsportalen Benify. Trevliga företagsevent/sammankomster för bättre sammanhållning, stöd och gemenskap.
Trygghet och säkerhet:
Hos Operationskonsulterna är du som anställd i trygga händer och alla medarbetare är fullt försäkrade via vårt trygghetspaket och samarbete med IF och AFA.
Anställningsform:
Enligt överenskommelse. Visstid eller tillsvidare.
Läs mer om oss på vår webbplats:
operationskonsulterna.se
Välkommen med din ansökan!
Oseriösa ansökningar anmäls till Arbetsförmedlingen
Detta uppdrag riktar sig endast till personer med relevant utbildning inom vårdsektorn. Vi undanber oss ansökningar från personer utan denna bakgrund, dvs personer från andra branscher som saknar vårdutbildning. Ansökningar som inte uppfyller dessa krav där vi anser utan tvivel att det är en oseriös ansökan kommer att vidarebefordras direkt till Arbetsförmedlingen för vidare hantering. Vi tackar för er förståelse och ser fram emot ansökningar endast från kvalificerade kandidater.
Operationskonsulterna är specialister på operationssjukvård, förlossningssjukvård, intensivvård och övriga specialistsjuksköterskeområden som tex ambulans, röntgen, distriktssjukvård, ögonsjukvård, akutmottagning mm. Företaget finns i hela Sverige och arbetet leds från vårt huvudkontor i Gamla Stan i Stockholm. Bolaget drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor samt undersköterskor som är väl medvetna om vad som krävs av varje medarbetare för att kunna göra ett professionellt arbete. För dig som anställd är det en trygghet med en arbetsgivare som har stor erfarenhet av arbete inom specialistsjukvården med komplett försäkringsskydd. Ersättning
