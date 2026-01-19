Sjuksköterska - diabetesintresserad
2026-01-19
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
Vill du bli en del av ett härligt gäng på en arbetsplats där du kan utvecklas såväl yrkesmässigt som personligt?
Capio Vårdcentral Tomelilla är en mindre och välfungerande vårdcentral på Österlen där Capio Barnmorskemottagning och Capio BVC finns i nära anslutning på Familjecentralen Tomelilla. Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
Välkommen till Capio Vårdcentral Tomelilla!
Capio Vårdcentral Tomelilla - hos oss finns läkarmottagning, kurator och sjuksköterskeledda mottagningar: astma/KOL, hypertoni, diabetes, distriktssjuksköterskemottagning, riktade hälsosamtal samt provtagning/lab.
I det dagliga arbetet finns även medicinska sekreterare och receptionister som ett viktigt stöd. Med Rehabhuset i Tomelilla har vi ett underleverantörsavtal, vi delar tidbok och kan boka en akuttid direkt.
Capio arbetar kontinuerligt med att utveckla nya arbetssätt. Vi strävar efter att utifrån behov kunna erbjuda patienterna tvärprofessionella bedömningar och jobbar aktivt med att använda allas kompetenser fullt ut och har daglig rond där vi lyfter ärende.
Tillgänglighet, kvalitet och arbetsmiljö är viktigt för oss och vi arbetar kontinuerligt med förbättringar. Vi vill utvecklas och du har stora möjligheter att påverka. Det är korta beslutsvägar. Vi är ett stort nätverk av kollegor och kompetens tillsammans med alla Capio vårdcentraler i region sydöst.
Tomelilla buss/tågstation finns nära, ca 100 m. Det finns fri parkering i nära anslutning till arbetsplatsen.
Din roll
Vill du göra skillnad - på riktigt? Kom och bli en del av vårt team!
Vi behöver förstärka vårt team och kanske är det just du som vill hoppa in och bidra med din kompetens och energi.
Vi söker dig som är sjuksköterska, gärna med diabetesutbildning. Har du ännu inte den kompetensen men ett intresse av att utvecklas inom området, finns möjlighet att utbilda dig på arbetstid.
Hos oss får du ett omväxlande och självständigt arbete med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter för en vårdcentral som telefonrådgivning, chattar och mottagningsarbete för både akuta och planerade besök. Du blir en viktig del av vårt team, där vi jobbar tillsammans men också litar på varandras förmåga att fatta egna beslut och göra kloka bedömningar.
Vi lovar ett varmt välkomnande, ett engagerat gäng och en arbetsplats där du får vara med och påverka - varje dag.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats att trivas på! Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut - tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas!
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar - det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
Ex: * Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Är du sjuksköterska med hjärta för diabetesvård - eller bara nyfiken på att bli en del av ett riktigt härligt team? Då vill vi gärna träffa dig!
Vi söker en engagerad och trygg legitimerad sjuksköterska, vi värdesätter driv, nyfikenhet och viljan att utvecklas tillsammans.
Hos oss får du jobba i ett team där laganda, ansvar och omtanke går hand i hand. Vi gillar struktur, men också flexibilitet - för vi vet att varje dag och varje patient är unik. Har du tidigare erfarenhet från vårdcentral är det ett plus, men viktigast är att du är tydlig, förtroendeingivande och har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och som gillar att ta initiativ.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte för länge - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Inför en tillsvidareanställning tillämpar vi alltid sex månaders provanställning.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-01-19
Sista dag att ansöka är 2026- 03 - 08
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Pilevallsgatan 2 (visa karta
)
273 34 TOMELILLA Arbetsplats
