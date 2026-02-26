sjuksköterska - Behandlingsansvarig
2026-02-26
Vi på 85kliniken i Göteborg söker flera legitimerade sjuksköterskor som vill arbeta med PRP-behandlingar. Vi erbjuder intern utbildning, så tidigare erfarenhet inom området är inget krav.
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar för att ge våra patienter bästa möjliga resultat. Du får möjlighet att utvecklas professionellt och arbeta med moderna tekniker och behandlingsmetoder inom en växande bransch.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Är engagerad, noggrann och ansvarstagande
Har god kommunikativ förmåga
Trivs med att arbeta i team
Har ett genuint intresse för estetik och patientvård
Hos oss får du arbeta i en dynamisk och professionell miljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av teamet på 85kliniken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: info@85kliniken.se
436 33 ASKIM
Kontakt
Jeff Saei 0728330357
