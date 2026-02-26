sjuksköterska - Behandlingsansvarig

85 Kliniken HB / Sjuksköterskejobb / Göteborg
2026-02-26


Vi på 85kliniken i Göteborg söker flera legitimerade sjuksköterskor som vill arbeta med PRP-behandlingar. Vi erbjuder intern utbildning, så tidigare erfarenhet inom området är inget krav.
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar för att ge våra patienter bästa möjliga resultat. Du får möjlighet att utvecklas professionellt och arbeta med moderna tekniker och behandlingsmetoder inom en växande bransch.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska

Är engagerad, noggrann och ansvarstagande

Har god kommunikativ förmåga

Trivs med att arbeta i team

Har ett genuint intresse för estetik och patientvård

Hos oss får du arbeta i en dynamisk och professionell miljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av teamet på 85kliniken.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: info@85kliniken.se

Arbetsgivare
85 kliniken HB
Ekonomivägen 4 (visa karta)
436 33  ASKIM

Kontakt
Jeff Saei
0728330357

Jobbnummer
9765199

