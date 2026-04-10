Sjukhuskemist/Kemikalieansvarig
2026-04-10
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Akademiska laboratoriet (AL) är en ledande aktör inom medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning, och vi utvecklas i nära samarbete med Uppsala universitet. Som en central del av Akademiska sjukhuset bidrar vi till utvecklingen av framtidens sjukvård - med patientnytta i fokus.
Vi hanterar årligen över 11 miljoner analyser, och tar emot cirka 6,8 miljoner remisser. Verksamheten omfattar tio laboratoriemedicinska kunskapsområden, inklusive bakteriologi, cytologi, farmakologi, genetik, immunologi, kemi, patologi, transfusionsmedicin och virologi. Vi finns på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och via vår blodgivningstrailer, med tjänster som når kunder i hela Uppsala län och Mellansverige.
Klinisk kemi och farmakologi (KKF) ingår i verksamhetsområdet Akademiska laboratoriet. Vi bedriver högspecialiserad diagnostik dygnet runt och erbjuder kvalificerad vägledning inom kemi och farmakologi. Verksamheten hanterar cirka 6 500 provrör per vardag. Våra analyser är snabba, kvalitetssäkrade och utformade för att stödja hälso- och sjukvårdens processer samt främja forskning och utveckling.
Vi tillhandahåller även stöd till patientnära verksamhet inom såväl sluten som öppen vård, liksom provtagning under kontorstid på Akademiska sjukhuset och vid laboratoriet på Lasarettet i Enköping. Inom KKF arbetar cirka 140 medarbetare, och vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats präglad av professionalism, engagemang och gott ledarskap.
Vår verksamhet är kvalitetssäkrad och ackrediterad enligt SS-EN ISO 15189 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av avancerad teknik, hög kompetens och ständig utveckling, där forskning och klinisk verksamhet går hand i hand.
Ditt uppdrag
Detta är en delad tjänst där du kommer att jobba 50% som kemikalieansvarig på Akademiska laboratoriet och 50 % som sjukhuskemist inom avdelningen för Klinisk kemi och farmakologi.
Sjukhuskemist (50 %)
Du arbetar som sjukhuskemist med ansvar för metodutveckling, utbildning, och processoptimering. I arbetet ingår även problemlösning/felsökning på hela analysplattformar med automatiserade instrumentparker såväl som på enskilda analyser i nära samarbete med den lokala laboratoriepersonalen som arbetar operativt ute på laboratorierna.
Kemikalieansvar (50 %)
Du kommer att:
• Samordna och kvalitetssäkra kemikaliehantering inom laboratoriet.
• Stödja chefer och personal i riskbedömningar och lagkrav.
• Systematisera rutiner för hantering av CMR-ämnen.
• Bidra vid metodutveckling, riskanalyser och långsiktiga förbättringar av verksamhetens kemikaliehantering.Publiceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning med grundkunskaper i kemi/biokemi, som kemist eller civilingenjör.
Meriterande:
• Erfarenhet från dygnet runt-verksamhet på ackrediterat sjukhuslaboratorium.
• Erfarenhet av upphandlingar och metodutveckling inom laboratoriemedicin.
• Disputerad inom kemi
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och kan kombinera långsiktigt förbättringsarbete med akuta problemlösningar. Du är positiv, drivande, flexibel och nytänkande, med god samarbetsförmåga och kommunikativ skicklighet. Kvalitetsmedvetenhet, struktur och noggrann dokumentation är avgörande.
Varför denna roll är viktig
Tjänsten är avgörande för att säkerställa säker, lagenlig och hållbar kemikaliehantering samt för att stödja laboratoriets tekniska och diagnostiska funktioner. Du bidrar direkt till patientsäkerhet, arbetsmiljö och verksamhetens långsiktiga utveckling.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Shaman Muradrasoli, shaman.muradrasoli@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS527/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA
