Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Är du legitimerad sjukhusfysiker och vill arbeta i en välfungerande verksamhet i en av Sveriges mest utvecklingsinriktade och samtidigt stabila regioner? I så fall, varmt välkommen att bli en del av vårt gäng på sjukhusfysik i Jönköping.
Rollen som sjukhusfysiker inom strålbehandling
Som sjukhusfysiker medverkar du till att, i samarbete med andra professioner, erbjuda säker och högkvalitativ strålbehandling. Du säkerställer och medverkar till en trygg och effektiv användning samt tillämpning av avancerade tekniker inom strålbehandling.
Du medverkar till att ta fram optimala dosplaner i samarbete med läkare och dosplanerare. Du utför kontroller av enskilda patienters dosplaner, gör beräkningar och kontrollmätningar, medverkar vid behandlingar och datortomografiundersökningar och utför kvalitetskontroller av utrustning. Du bidrar även till utveckling av nya metoder och tekniker. För dig som är mer erfaren sjukhusfysiker finns möjlighet att leda egna projekt och delområden. I rollen som sjukhusfysiker har du ett tätt samarbete med läkare, dosplanerare och behandlingspersonal på strålbehandlingen på Länssjukhuset Ryhov. Du har även kontakt med medicinsk teknik samt medverkar i samarbeten med sjukhusfysiker inom sydöstra sjukvårdsregionen samt nationella samarbeten inom strålbehandling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är på dagtid på vardagar och din arbetsplats är på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Din blivande arbetsplats
Sjukhusfysik är en del av onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov, som är en länsklinik med cirka 180 medarbetare som har ansvar för icke-kirurgisk behandling av cancersjukdomar. Kliniken är aktiv inom forskningsområdet och ett stort antal forskningsstudier pågår inom strålbehandling.
Vi är 14 sjukhusfysiker och en MR-fysiker inom verksamheterna extern strålbehandling, medicinsk och odontologisk röntgendiagnostik, nuklearmedicin och MR-fysik. Alla sjukhusfysiker sitter samlade i fräscha lokaler som är gemensamma med strålbehandlingen på Länssjukhuset Ryhov. Lokalerna angränsar direkt till nuklearmedicin och röntgen/MR. Det innebär en fantastisk närhet till de verksamheter som vi arbetar mest med.
Inom strålbehandlingen får du möjlighet att arbeta dels kliniskt i tätt samarbete med dosplanerare, läkare, CT- och behandlingspersonal, dels med rena sjukhusfysikeruppgifter så som QA och dosimetri. Genom att vi är en del av strålbehandlingen och sitter i samma lokaler har vi unika möjligheter att tillsammans utforma nya arbetssätt och rutiner.
Inom strålbehandlingen får du möjlighet att arbeta dels kliniskt i tätt samarbete med dosplanerare, läkare, CT- och behandlingspersonal, dels med rena sjukhusfysikeruppgifter så som QA och dosimetri. Genom att vi är en del av strålbehandlingen och sitter i samma lokaler har vi unika möjligheter att tillsammans utforma nya arbetssätt och rutiner.

Strålbehandlingens utrustning består av tre linjäracceleratorer (Varian, TrueBeam) med ytscanningssystem (C-rad, Catalyst) och en CT (Siemens, Somatom go.Open Pro). Under hösten 2026 kommer ett utbyte av linjäracceleratorer och ytscanningssystem påbörjas för att möta framtidens behov. Vi har genom nära samarbete med Röntgenkliniken tillgång till både MR och PET-CT med patienten i behandlingsläge. Vi handhar de vanliga cancerdiagnoserna såsom prostata, bröst, lunga, huvud-hals-tumörer och palliativ behandling. Utöver detta ger vi även avancerade behandlingstekniker, som exempelvis stereotaktisk behandling inklusive kotor och lymfkörtlar.
Vi söker dig som är legitimerad sjukhusfysiker eller dig som är nyutbildad med förväntad legitimation inom kort. Det är önskvärt, men inget krav, att du har erfarenhet av arbete som sjukhusfysiker inom strålbehandling. Du behöver ha god språklig förmåga i tal och skrift på svenska och engelska. Då resor kan förekomma i tjänsten är det även önskvärt att du har B-körkort.
Arbetet utvecklas ständigt och innefattar alltmer avancerade system och tekniker, exempelvis används AI inom vissa områden. Implementering och drift av dessa system kräver kunskap och övervakning för bibehållen säkerhet.
Om du inte redan är specialist förväntas du genomföra ST-utbildning för att erhålla specialistkompetens. Handledning kan erbjudas på plats.
Du tar gärna egna initiativ till att exempelvis sätta igång nya aktiviteter som leder till utveckling. Din förmåga att strukturera ditt arbete är god, samtidigt som du med lätthet kan anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du ser även möjligheter i förändringar. Du har en naturlig förmåga att leda och samordna grupper för att nå gemensamma mål och uppnå goda resultat tillsammans. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss på sjukhusfysik blir du inte ensam i jobbet. Det finns goda möjligheter till handledning och hjälp av både ST-fysiker och erfarna fysiker. För att få en bra start får du en anpassad introduktion och bredvidgång utifrån dina erfarenheter. Genom väl utarbetade ledningssystem både inom strålbehandlingen och sjukhusfysik har vi ordning och reda, vilket gör att det är lätt att komma in i arbetet. Vi erbjuder dig också goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling.
Vi tillämpar Svenska Sjukhusfysikerförbundet och Svensk förening för Radiofysiks program för specialiseringstjänstgöring och den nya specialisttjänstgöringen kommer starta under 2026. För närvarande är vi 7 sjukhusfysiker med specialistutbildning och 5 ST-fysiker (varav 4 specialister och en ST inom strålbehandlingen).
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Jönköping som stad är trivsam, dynamisk och ligger bra till geografiskt. Kommunikationerna är goda här, så det är enkelt att transportera sig både till, från och inom staden. Officiell besöksguide för JKPG - Jönköping|Huskvarna|Gränna|Visingsö | JKPG.com (https://jkpg.com/sv/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du har frågor om tjänsten, kontakta Åsa Ärlig, chefsfysiker, 010-242 34 33, asa.arlig@rjl.se
. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 1 februari 2026. Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
