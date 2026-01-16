Sjösportskolan söker utbildningsledare
2026-01-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Sjösportskolan har över 55 års erfarenhet inom utbildningar till havs och har sedan 2021 erbjudit YH-utbildningar. Vårt kontor ligger mitt i Göteborgs båtlivscentrum, Långedrag.
Om tjänsten
Som utbildningsledare drivs du av att upprätthålla en hög kvalité i ditt arbete samt vara den som hanterar många kontaktytor. Tjänsten omfattar både operativt och strategiskt arbete.
Tyngdpunkten för tjänsten kommer ligga på arbete med att utforma nya YH-utbildningar och bereda och författa YH-ansökningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa att utbildningen uppfyller Myndigheten för yrkeshögskolans krav
Utveckla innehåll och arbetssätt i dialog med arbetslivet
Etablera och vårda kontakter med näringslivet
Vi ser gärna att du har:
Akademisk examen eller motsvarande relevant kompetens
Erfarenhet av att leda processer eller projekt
God samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat förhållningssätt
God kommunikativ förmåga (både muntligt och skriftligt)
Gått utbildningsledarutbildning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tillträde: Snarast (efter överenskommelse)
Vi gör löpande urval, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev på svenska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@sjosportskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sjösportskolan Swedish Maritime Academy AB
(org.nr 556802-4235), https://www.sjosportskolan.se/
Talattagatan 22 (visa karta
)
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Peter Ebbesson info@sjosportskolan.se 031 29 20 30 Jobbnummer
