Sjöentreprenad

Amfimarin AB / Maskinförarjobb / Värmdö
2025-08-16


Omväxlande byggarbete på/vid sjön. Köra arbetsmaskiner (grävmaskin, mobilkran, teleskoplastare, lastbilskranar), snickeri (gjutformar för betongkonstruktioner, träbryggor), båtjobb (enklare bogseringar, köra mindre arbetsbåtar) och mekaniska arbeten (reparation av egna maskiner).
Sjövana ett krav och vana/förmåga till arbetsledning är mycket meriterande.

Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: sebastian@amfimarin.se

