Självständig superkock med oslagbart driv? Vi måste snacka!
Nordrest Holding AB / Kockjobb / Landskrona Visa alla kockjobb i Landskrona
2026-08-02
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Vår enhet ligger i Landskrona och vi lagar mat till vår framtid!
Vi har cirka 2500p ut från köket varje dag & vi är ett härligt gäng som söker en stjärna.
För rätt person finns här stora möjligheter till utveckling! Vi söker dig som har ett brinnande intresse för matlagning och gillar att jobba med råvaror som gör en meny lockande. En glad personlighet med ett stänk entreprenörskap passar som hollandaise på sparrisen för detta jobb.
Vad säger kollegorna om Nordrest
"Hos oss arbetar alla tillsammans i ett team mot ett gemensamt mål: att leverera bra mat med riktigt bra service. Samtidigt har vi alltid roligt och skrattar mycket! "
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Vem är då vår nya drömkollega?
Du är en glad filur med erfarenhet av kock- och serviceyrket som är van vid att skapa bra relationer och kontakter med gäster. Som person är du ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning.
Vi vill att du har:
3-årig gymnasial kockutbildning eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Låter det som du? Bra! Uppfyller även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Tidigare arbetslivserfarenhet som kock
Erfarenhet av menyplanering och varubeställning
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är både miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Eftersom arbetet är på skola så krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: 13 Augusti 2026
Lön: Enligt kollektiv avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8158810-2126778". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
International English School Landskrona (visa karta
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261 61 LANDSKRONA Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
10017996