Självgående underhållsmekaniker
Optima Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Partille Visa alla maskinreparatörsjobb i Partille
2026-01-15
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Optima Bemanning AB i Partille
, Göteborg
, Borås
, Vårgårda
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Optima bemanning AB är ett bemannings och rekryteringsföretag med inriktning emot den tunga industrin. Vi arbetar på uppdrag från kund över hela Sverige. Vi har säte i Östergötland.
#jobbjustnu
Vi söker för kunds räkning 4 självgående underhållsmekaniker till Göteborg med omnejd. Du som söker har minst 5 år inom mek och underhåll.
Du har en industriell gymnasieutbildning i botten och har erfarenheter inom den tunga industrin. Du ansvarar själv för din arbetsdag och vill alltid lämna ifrån dej en komplett, fullgod service hod kund. God svenska och engelska är ett krav.
Arbetet består i allt ifrån ren avtalsservice till mekaniskt underhåll på pumpar och vattenreningsverk. Du som underhållsmontör kommer ofta att arbeta i team om 2, men kommer även behöva åka på uppdrag i regionen själv, varvid körkort B är ett krav för denna tjänst.
Din stresstålighet och din förmåga att "se vad som ska göras" kommer vara avgörande för ett lyckat uppdrag.
Vi tror att du har några år i branschen och att du tycker om och brinner för ditt arbete! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: jobb@optimabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optima Bemanning AB
(org.nr 559108-6854), http://www.optimabemanning.se
415 00 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Optima Bemannaning AB Jobbnummer
9687089