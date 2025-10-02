Självgående snickare sökes
Brander Bygg AB / Snickarjobb / Kungsbacka Visa alla snickarjobb i Kungsbacka
2025-10-02
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brander Bygg AB i Kungsbacka
Är du en driven och positiv person som vill arbeta med härliga kollegor i Göteborg med omnejd? Då ska du absolut söka jobb hos oss!
Om oss/vad vi söker:
Brander Bygg AB utför arbete åt såväl privatkunder som företagskunder. Vi är stationerade i Billdal strax söder om Göteborg och arbetar primärt mellan Göteborg och Kungsbacka. Bland våra kunder finns förutom många privatpersoner i vårt närområde flera stora fastighetsbolag.
Vi utför allt från mindre byggservice uppdrag till kompletta badrums- och köksrenoveringar, mindre utbyggnationer och större lokalanpassningar. Vi utför det mesta inom bygg, måleri, el, vvs och våtrum. Våra styrkor ligger i att vi har en stor bredd på tjänsterna vi utför och att vi tar oss an såväl små som stora projekt och att vi kan styra hela projektet från början till slut med egen personal eller med underentreprenörer vid behov.
Vi har en tydlig vision för vad vi vill åstadkomma och behöver utöka styrkan med en snickare. Vi värdesätter engagemang, kunskap och viljan av att överträffa kundens förväntningar. För att du ska trivas hos oss krävs att du är utåtriktad och duktig på att bemöta olika typer av människor. Du skall vara kvalitetsmedveten, strukturerad och trivas med att jobba självständigt och i team. Det är viktigt att du sätter laget framför jaget. Du får gärna vara kreativt lagd så att du kan hjälpa kunden med både planering av arbetet samt själva utförandet. Du känner stolthet över ditt yrke och strävar alltid efter att kunden ska bli nöjd samtidigt som du är kostnadsmedveten. Du ska ha gedigen kunskap och erfarenhet inom byggservice och se möjligheter istället för problem.
Vad vi erbjuder:
• Arbete i en spännande miljö med stor variation på arbetsuppgifter
• Härliga och hjälpsamma kollegor
• Marknadsmässig lön och övriga villkor
• Stora utvecklingsmöjligheterPubliceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
• Fullärd snickare med yrkesbevis
• Flerårig erfarenhet
• B-körkort
• Flytande Svenska i tal och skrift
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kommer tillsättas så snart vi hittar rätt person. Kontakta oss redan idag för att höra mer om oss och få möjligheten att berätta mer om dig själv! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@branderbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brander Bygg AB
(org.nr 559227-9524)
Bolshedens Industriväg 18 (visa karta
)
427 50 BILLDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Martin Brander martin@branderbygg.se 0317444444 Jobbnummer
9538176