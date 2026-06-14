Självgående snickare sökes
Andreas Hults Bygg & Montage AB / Snickarjobb / Kil Visa alla snickarjobb i Kil
2026-06-14
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Om jobbet
Hults Bygg & Montage AB är ett mindre byggföretag i Värmland som jobbar med kunder som är allt från privatpersoner, andra företag och bostadsföreningar. Med Kil som utgångspunkt åtar vi oss jobb över stora delar av Värmland och vår vision är att bli det självklara valet när det kommer till bygg- och montagetjänster.
Vi söker nu 2st självgående och erfarna snickare för anställning.
Du har god erfarenhet av yrket sedan tidigare
Du är engagerad i det du gör och har en god förmåga att kommunicera med kunder
Du är lösningsorienterad och har ett öga för detaljer samt en strävan att alltid lämna ifrån dig ett jobb som håller hög kvalitet
Kan ta initiativ och jobba fritt utan ständig styrning men även tillsammans med andra
Anställningen omfattar en heltidstjänst med timlön där 6 månaders provanställning tillämpas.
Tjänsten kan tillsättas omgående.
Är du intresserad att veta mer?
Kontakta Andreas på 072-510 79 64 eller skriv lite kort om dig till jobbansokan@hults.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jobbansokan@hults.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andreas Hults Bygg & Montage AB
(org.nr 559272-8447) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Andreas Hult info@hults.nu 0725107964 Jobbnummer
9962548