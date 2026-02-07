Självgående snickare
Västsvensk Byggdesign AB är ett relativt nytt bolag som stabilt växer och behöver nu gå ifrån ett enmansföretag med inhyrda till ett bolag med anställda.
Vi söker dig som kan hantera yrket precis som det är med varierande arbetsuppgifter. Du skall vara självgående och kunna sköta de jobben du blir tilldelad helt själv men även fungera bra i grupp samt med andra hantverkare.
Service och kommunikation är något du skall kunna behärska men också kunna leverera bra kvalité på de jobben du utför.
Jag som arbetsgivare söker alltså dig som alltid kommer i tid, gör det du skall och framförallt gör våra kunder nöjda med de jobb vi utför, stora som små.
Vi gör allt ifrån plattan och uppåt kan man säga men finsnickerier och platsbyggda enheter, trappräcken, hyllor mm är lite utav ett kännetecken för oss, som en "bonuskunskap" för kunden kan man säga.
Mer till dig igen då. Du bör vara driven att vilja göra så bra jobb du kan och förmår efter din egen kunskapsnivå. Vi sätter ingen press på att du skall klara allt för det är ingen som kan, men man kan alltid bli bättre och övning ger färdighet. Så bättre att försöka och lära sig utav det än att inte försöka alls. Så det vi söker i korthet kan man säga är en person med följande egenskaper:
Serviceminded, positiv, målinriktad, engagerad, självgående, driven, ha en vilja att utvecklas och bli bättre.
För att kunna ansöka om tjänsten krävs följande:
B-körkort (BE-kort är bonus)
Svenskt tal och skrift (även kunna prata engelska "flytande")
Yrkeserfarenhet inom yrket med varierand arbetsuppgifter.
Ansökan skickas till info@vastsvenskbyggdesign.se
där du börjar rubriken med "Ansökning snickare" och sen gör du en presentation utav dig själv där du berettar lite om vem du är, vad du gillar, vart du jobbat och vad du gillar med jobbet som snickare. Referenser får du också gärna lämna samt personligt brev och CV.
Gällande personligt brev så känn ingen press, alla har vi olika förmåga att uttrycka oss i skrift, så se inte det som ett hinder att skicka iväg din ansökan om jobbet känns intresant för dig.
Till en början erbjuder vi en tillsvidareanställning (prov) efter överenskommelse för att se hur det funkar. Går det bra och känns bra ifrån båda håll så gör vi en avstämning och gör om anställningsvilkoren.
Lönen efter överenskommelse.
Det kommer att finnas möjlighet att växa i bolaget om det intresserar. Kämpar man och anstränger sig så skall det också ge utdelning!
Företaget är baserat i Vallda (Kungsbacka) så det vore en fördel om du bor i någorlunda närhet.
Det var allt för mig, hoppas vi hörs. Med vänlig hälsning Johan
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
