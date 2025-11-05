Självgående snickare
EC Projektpartner AB / Snickarjobb / Linköping
2025-11-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren och självgående snickare med bred kunskap inom snickeri och bygg.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Utföra snickeriarbeten av hög kvalitet på både små och stora projekt.
Planera och organisera ditt arbete självständigt.
Säkerställa att projekten följer tidsramar och budget.
Kommunicera effektivt med kunder och andra teammedlemmar.Kvalifikationer
Flera års erfarenhet som snickare inom bygg- och anläggningsbranschen.
Goda kunskaper inom olika snickeritekniker och material.
Förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter självständigt.
Starkt engagemang för kvalitet och noggrannhet.
Goda kommunikationsfärdigheter och en positiv attityd.
Vi erbjuder:
En dynamisk och stöttande arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas och forma sin vardag.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Möjligheter till prestationsbaserat lön.
Bra balans mellan arbete och fritid.
Låter det här som du? Skicka din ansökan och CV till rekrytering@ecprojektpartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: rekrytering@ecprojektpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EC Projektpartner AB
(org.nr 559496-8165) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekrytering EC Projektpartner rekrytering@ecprojektpartner.se 0793463201 Jobbnummer
9589207