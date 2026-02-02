Självgående och erfaren fibertekniker

Vår kund söker en erfaren och noggrann fibertekniker. Är du tekniskt skicklig, ansvarstagande och van att arbeta i team, med några års erfarenhet? Då Kan detta vara rätt roll för dig!

Vad efterfrågas:

Minst 3 års dokumenterad relevant erfarenhet som fibertekniker,

Mycket god kunskap inom fibersvetsning, mätteknik och felsökning,

Erfarenhet av att arbeta i kritiska miljöer, av dokumentationssystem och nätkartor,

Erfarenhet av fiber, data, koppar väger tungt,

Certifiering (tex Robust fiber, ICT, FTTH eller motsvarande, ange gärna i din ansökan),

Du bor med fördel i Karlskrona, eller förslagsvis mellan Kalmar och Karlskrona,

Körkort krävs,

Flytande svenska i tal och skrift.

Vem är du som person:
Noggrann, med gott tålamod och god kommunikativa förmågor. Hög grad av säkerhetstänk, pålitlighet och lojalitet. Du är trygg i dig själv, har integritet och tillika mycket god samarbetsförmåga. Du behöver vara lösningsorienterad och ha ett strukturerat arbetssätt. Positiv och socialt lättsam.

Vad du får:
Tillhöra ett spännande företag inom IT, säkerhet- och infrastruktur, en stabil aktör som finns på flera orter i Sverige och fortsätter att vara i ständig framväxt.

Övrig information
Din arbetsplats finns i Karlskrona. Närmaste kontor finns i Kalmartrakten, dit kan du behöva åka då och då under arbetstid, men till vardags utgår du från hemmet till din arbetsplats i Karlskrona.

När: Enligt överrenskommelse, start under våren 2026

Har du frågor, eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholm
karin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ett nytt kapitel AB (org.nr 559478-4141), https://www.ettnyttkapitel.se
371 11  KARLSKRONA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ett Nytt Kapitel AB

Kontakt
Karin Signell Engelholm
karin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78

