Självgående och erfaren fibertekniker
2026-02-02
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Vår kund söker en erfaren och noggrann fibertekniker. Är du tekniskt skicklig, ansvarstagande och van att arbeta i team, med några års erfarenhet? Då Kan detta vara rätt roll för dig!
Vad efterfrågas:
Minst 3 års dokumenterad relevant erfarenhet som fibertekniker,
Mycket god kunskap inom fibersvetsning, mätteknik och felsökning,
Erfarenhet av att arbeta i kritiska miljöer, av dokumentationssystem och nätkartor,
Erfarenhet av fiber, data, koppar väger tungt,
Certifiering (tex Robust fiber, ICT, FTTH eller motsvarande, ange gärna i din ansökan),
Du bor med fördel i Karlskrona, eller förslagsvis mellan Kalmar och Karlskrona,
Körkort krävs,
Flytande svenska i tal och skrift.
Vem är du som person:
Noggrann, med gott tålamod och god kommunikativa förmågor. Hög grad av säkerhetstänk, pålitlighet och lojalitet. Du är trygg i dig själv, har integritet och tillika mycket god samarbetsförmåga. Du behöver vara lösningsorienterad och ha ett strukturerat arbetssätt. Positiv och socialt lättsam.
Vad du får:
Tillhöra ett spännande företag inom IT, säkerhet- och infrastruktur, en stabil aktör som finns på flera orter i Sverige och fortsätter att vara i ständig framväxt.
Din arbetsplats finns i Karlskrona. Närmaste kontor finns i Kalmartrakten, dit kan du behöva åka då och då under arbetstid, men till vardags utgår du från hemmet till din arbetsplats i Karlskrona.
När: Enligt överrenskommelse, start under våren 2026
Har du frågor, eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholm
karin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78
