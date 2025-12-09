SJälvgående elektriker
2025-12-09
Vi söker en självgående serviceelektriker till vårt team i Stockholm. Vi tror att du är serviceinriktad och självgående samt har social kompetens. Du besitter god kunskap inom branschens olika delar och kan på egen hand planera din tid och dina arbeten. Du bör trivas med ett självständigt arbete men även fungera i en grupp.
Vi erbjuder en bra arbetsplats med roliga utmanade uppdrag samt en kollektivavtals enlig lön.
Tjänsten tillsätts omgående eller efter överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: ettans.eldesign@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ettans el & design AB
