Självgående drifttekniker för tre månaders vikariat!
2025-08-20
Vill du vara en viktig del av teamet på Coor och säkerställa att fastigheter fungerar optimalt? Vi söker nu en självgående drifttekniker till ett vikariat på tre månader!
OM TJÄNSTEN
Som drifttekniker kommer du att ansvara för teknisk fastighetsdrift, inklusive ronderingar och felavhjälpning. Du kommer att hantera felanmälningar, samt säkerställa att systemen fungerar som de ska. Du ansvarar för den dagliga driften och framtida utvecklingen av fastigheterna. Coor jobbar huvudsakligen i kundens system där kund lägger upp felanmälningar och där du som drifttekniker kommer åka ut på felanmälningarna. Du ska även trivas i en administrativ miljö då du löpande rapporterar om felanmälningarna.
Du kommer ingå i en grupp med blandad erfarenhet och kompetens där framgång bygger på viljan till att hjälpa varandra. I denna roll ges du möjlighet till att växa och utvecklas vidare gällande din tekniska förmåga.
Coor Service Management är ett ledande nordiskt facility management-bolag som erbjuder smarta, hållbara och kundanpassade servicelösningar inom bland annat fastighetsskötsel, arbetsplatsservice och industrisupport. Med fokus på kvalitet, innovation och engagemang skapar Coor trygga och effektiva arbetsmiljöer för sina kunder. Du kommer att bli en del av ett härligt team.
Du erbjuds
• Utvecklingsmöjligheter och en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas inom fastighetsteknik
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra felavhjälpande underhåll, ronderingar och servicebeställningar i blandfastigheter. Arbetet innebär att åtgärda problem som dörrjusteringar, stopp i avlopp och ventilationsproblem. Du utgår från bilen och åker ut på uppdrag under dagen.
• Utföra avhjälpande underhåll
• Utföra tillsyn och skötsel
• Adminstrera felanmälningar och ansvara för att administrationen blir korrekt efter slutfört arbete.
VI SÖKER DIG SOM
• Minst två års erfarenhet som drifttekniker
• B-körkort (manuell)
• Flytande kunskaper i svenska
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Kunskap och erfarenhet av styrsystem
• Tidigare erfarenhet av felsökningar
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Service minded
