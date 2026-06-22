Självgående Byggare / Snickare sökes
Flinks Betonghåltagning AB / Snickarjobb / Huddinge Visa alla snickarjobb i Huddinge
2026-06-22
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Självgående Byggare / Snickare sökes till Stockholms området
Vill du bygga attefallshus, friggebodar, tillbyggnader och andra mindre byggprojekt från grunden?
Flinks söker en erfaren och självgående byggare som kan ta ansvar för våra byggjobb. Du kommer att vara företagets enda snickare och driva projekten själv eller tillsammans med övrig personal när det behövs.
Vi söker inte någon som främst arbetar med finsnickeri eller exklusiva inredningar.
Vi söker dig som gillar att bygga, lösa problem och få saker gjorda ute på arbetsplatsen.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Byggnation av attefallshus och friggebodar
Altaner och uterum
Tillbyggnader
Mindre husbyggen
Renoveringar och ombyggnationer
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet inom bygg
Kan arbeta självständigt från start till mål
Kan läsa ritningar och planera arbetet
Har god kunskap om träkonstruktioner
Är lösningsorienterad och praktiskt lagd
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av attefallshus och tillbyggnader
Kunskap inom gjutning, markarbete eller enklare maskinkörning
BE-körkort
Erfarenhet av att arbeta direkt mot kund
Vi erbjuder
Frihet under ansvar
Egen servicebil för rätt person
Bra lön efter erfarenhet
Varierande projekt
Möjlighet att bygga upp företagets byggverksamhet
Vi söker en person som kan komma till jobbet, ta ansvar, lösa problem och leverera ett bra slutresultat utan att behöva detaljstyras. Är detta du, hör av dig så får vi se vart det leder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@flinksbetonghaltagning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grovsnickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flinks Betonghåltagning AB
(org.nr 559055-0272), http://www.flinksbetonghaltagning.se
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142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973804