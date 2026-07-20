Ange rubrik för annonsen

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Sida / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-07-20
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Vi söker dig som vill vara med och utvärdera Sidas arbete och insatser. Är du intresserad av internationellt utvecklingssamarbete, trivs med att projektleda kunskapsstudier och att ha en rådgivande expertroll? Då kan jobbet som utvärderare vid Sida vara något för dig!
Om jobbet
Vi söker nu en senior utvärderare. Tjänsterna är placerade på Resultatavdelningen i utvärderingsteamet på enheten för metod, resultat och utvärdering. Sidas utvärderingsteam består av fem medarbetare och leds av en chefsutvärderare. Jobbet innebär stöd till operativa avdelningar och utlandsmyndigheter, att designa och projektleda Sidas strategiska utvärderingar, utveckla metoder för Sidas utvärdering, samt att främja lärande från utvärderingar. Vi erbjuder en utvecklande och omväxlande tjänst på en dynamisk och aktiv enhet.
Du arbetar på vårt kontor i Rissne, Sundbyberg. Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Ge råd om utvärdering till handläggare och chefer vid Sida och ambassader
Planera och samordna Sidas strategiska utvärderingar
Bidra till metodutveckling inom utvärdering vid Sida
Främja lärande av utvärderingar inom myndigheten och sprida kunskap om utvärdering
Identifiera strategiska utvärderingsbehov vid myndigheten
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
Kvalifikationskrav Utbildningsbakgrund
Akademisk examen på forskarnivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Språk
God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift (C1).
Mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift (C2).
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Gedigen erfarenhet av och kunskap om utvärdering i komplexa verksamheter/miljöer.
Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med kvantitativa metoder och avancerad dataanalys.
Erfarenhet av och god kunskap om utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.
Erfarenhet av rådgivning och att stödja lärande.
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
Ta initiativ och vara drivande
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Bidra till nytänkande och innovation
Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
Kunna använda olika analysverktyg
För denna roll är det meriterande om du
Erfarenhet av utvärdering av utvecklingssamarbete
Fördjupade kunskaper inom utvärderingsteori och -metod, särskilt effektutvärdering, inklusive rigorösa, experimentella metoder, kvantitativa eller kvalitativa metoder.
Fördjupade kunskaper inom kommunikation och facilitering av lärprocesser.
Fördjupade kunskaper inom av regeringen prioriterade områden för svenskt utvecklingssamarbete.
Erfarenhet av agilt teamsamarbete.
Bra att veta
Befattningarna avser tillsvidareanställningar med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 156/26.
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av enhetschef Karolina Hulterström, 08-698 45 19 eller chefsutvärderare Lena Johansson de Chateau 08-698 54 07.
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco : mailto:saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: mailto:st-sida-styrelsen@sida.se
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I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. https://www.sida.se/jobba-med-bistand/jobba-pa-sida/anstallningsprocessen/
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Obs! Sida kommunicerar med sökande främst genom vårt rekryteringssystem ReachMee. Beroende på vilken e-postklient du använder kan mejl som skickas från ReachMee fastna i spamfiltret, så vi uppmanar kandidater att hålla koll på detta.
Om Sida
Sida – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd.
Vi har över 800 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländerhttps://www.sida.se/jobba-med-bistand/jobba-pa-sida
Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald och dess positiva inverkan på vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
174 57 RISSNE Arbetsplats
Styrelsen För Internationellt Utvecklingssamarbete (sida) Jobbnummer
10007851