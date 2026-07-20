Cafémedarbetare till Judith Hantverksbageri & Spiseri
Judith Bröd & Bakverk AB / Butikssäljarjobb / Vetlanda Visa alla butikssäljarjobb i Vetlanda
2026-07-20
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Är du en person som trivs med högt tempo, älskar att ge god service och tycker om att ha varierande arbetsdagar? Då kanske du är den vi söker!
Hos oss på Judith Hantverksbageri & Spiseri är ingen dag den andra lik. Och därför söker vi en "allroundmedarbetare" som vill vara en viktig del av vårt team och bidra till att våra gäster alltid känner sig varmt välkomna!
Vi är ett team som jobbar med hjärta och lust för att erbjuda våra gäster en genuin och trevlig stund hos oss.
Trots att vi inte har funnits i mer än 8 månader i Vetlanda är vi redan väl etablerade och ett välbesökt ställe, av både lokalbor och turister.
Förutom bröd, bullar, kakor och annat som passar i kylmontern serverar vi dagens lunch, har alkoholserveringstillstånd, temamiddagar, föreläsningar, konserter, team-buildings, cateringer och mycket mer.... Hos oss gör vi det vi själva tycker är kul och formar utbudet ifrån vad vi tycker om!
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
• ta emot och serva våra gäster
• arbeta i kassan
• förbereda mackor, fika och enklare mat
• diska och hålla rent och snyggt i vårt spiseri och kök
• hjälpa till där det behövs för att skapa en trevlig upplevelse för våra gäster
Du som söker är:
• minst 20 år
• är självgående, ansvarstagande och ser vad som behöver göras
• trivs med att jobba i ett högt temp
• har ögon för ordning och kvalitet
• är flexibel och tycker om varierande arbetsuppgifter
Tidigare erfarenhet från café, restaurang eller kök är meriterande men det viktigaste att vi trivs med varandra, din inställning och viljan att lära.
Hos oss på Judith Hantverksbageri & Spiseri arbetar vi med omtanke om våra gäster, råvaror och varandra. Vi värdesätter kvalitet, ett varmt bemötande och en miljö där både gäster och medarbetare trivs.
Arbetstiderna är varierande dag, kväll och helg!
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev.
Tjänsten är på 75% med chans till mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
Skicka din ansökan via mail
E-post: judithbrodbakverk@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafémedarbetare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Judith Bröd & Bakverk AB
(org.nr 559537-9610)
Lasarettsgatan 4 (visa karta
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574 32 VETLANDA Jobbnummer
10007823