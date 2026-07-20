Omställningcoach / TSL
Accelerera din framtid AB / Personaltjänstemannajobb / Malmö Visa alla personaltjänstemannajobb i Malmö
2026-07-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Vi växer och söker en erfaren TSL-coach. Både heltid och deltid är av intresse.
Accelerera din Framtid AB är ett arbetsmarknadsföretag med 20 års erfarenhet av att hjälpa människor komma vidare. Vi jobbar framgångsrikt med omställningsfonder, Arbetsförmedlingen, HR-avdelningar samt konsultar åt olika myndigheter och näringslivet.
Accelerera arbetar utifrån flera upphandlingar, projekt och uppdrag, tex Omställningsfonden, TSL, TSN och Rusta och Matcha. Vi är antingen projektinnehavare, konsulter eller ombud. Vi vill sätta vår prägel på svensk arbetsmarknad med vårt expertkunnande och vår entusiastiska framåtblick. Oavsett om det gäller att lösa en arbetslöshetssituation, en motivationssvacka eller friskvård så är vi troligen en optimal partner.
Tjänsterna som utförs är i huvudsak på våra olika Malmö-kontor, någon enstaka resa kan förekomma.
DET ÄR AVGÖRANDE ATT DU VET ATT DU ÄR FORMELLT KVALIFICERAD INNAN DU SÖKER TJÄNSTER HOS OSS. För att förtydliga just kring TSL-coachens bakgrundskrav:
Coachen ska ha minst sju års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.
Under de senaste sju åren ska coachen ha arbetat minst tre år motsvarande heltid som coach med yrkesmässig förmåga.
Coachen ska ha utbildning inom områden som arbetsliv, organisation och personalarbete, studie-och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut, socionomutbildning eller en utbildning i jobbcoachning.
Ha förmåga att skapa engagemang och motivation hos deltagaren.
Ha förmåga att utveckla deltagarens jobbsökarkompetens.
I de fall det behövs, handfast hjälpa deltagaren.
Ha en god kunskap om den lokala arbetsmarknaden samt goda kunskaper och utvecklade nätverk med de företag som finns i det aktuella anbudsområdet.
Ha förmåga att stötta deltagaren till att matcha sin kompetens mot den lokala arbetsmarknadens behov och se över behov av utbildnings och kompletteringsinsatser för att öka anställningsbarheten.
Ha förmåga att utforska tankar kring start av eget företag – inklusive drivkrafter, realistiska möjligheter, och utmaningar – samt att kunna inspirera till att testa och utveckla sin affärsidé.
Ha god kunskap och erfarenhet av andra system i samhället som kan vara relevanta för deltagaren, såsom Starta eget stöd lokalt och regionalt, AGB, A-kassan, Arbetsförmedlingen, kommunala lärcenter, CSN, Försäkringskassan, den statliga lönegarantin (vid konkurser).
Ha god kunskap om digitalt matchningsarbete. Dvs. att ha förståelse för hur man använder digitala verktyg, inklusive AI drivna tjänster. Och att kunna stödja deltagaren i att kunna hantera de digitala verktyg som arbetsgivare använder i rekryteringsprocesser.
Vi kommer endast hantera ansökningar skriftligen, eventuella frågor om tjänsterna besvaras via email. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
Endast skriftligt
E-post: frida@accelereradinframtid.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSL-coach". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Accelerera din framtid AB
(org.nr 559406-1615), https://accelereradinframtid.se/
211 21 MALMÖ Jobbnummer
10007850