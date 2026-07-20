Bagare/Konditor sökes till anrika Flickorna Lundgren
Flickorna Lundgren på Skäret AB / Bagarjobb / Höganäs Visa alla bagarjobb i Höganäs
2026-07-20
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Bagare/Konditor sökes till anrika Flickorna Lundgren
Vill du arbeta i en unik miljö där kvalitet, hantverk och gemenskap står i fokus? Då kanske du är den vi söker!
Vi söker en erfaren, skicklig och driven bagare/konditor som vill bli en del av vårt härliga team under säsongen. Du brinner för ditt hantverk, är noggrann och trivs i ett högt tempo. Framför allt är du snäll, positiv och har glimten i ögat – en person som bidrar till en god stämning och tycker om att arbeta tillsammans med andra.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bagare och/eller konditor.
Är skicklig i ditt hantverk och har ett öga för kvalitet.
Är driven, ansvarstagande och självgående.
Är snäll, positiv och en god lagspelare.
Trivs med ett stundtals högt tempo och gillar att ge våra gäster det lilla extra.
Hos oss får du arbeta på anrika Flickorna Lundgren, en av Sveriges mest välkända caféer, där vi varje dag serverar nybakat bröd, bakverk och mat till tusentals gäster under säsongen.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: kawa.wandi@wandiscoffee.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare/Konditor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flickorna Lundgren på Skäret AB
(org.nr 559350-7832)
Skäretvägen 19 (visa karta
)
263 72 SKÄRET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skäret Café & Restaurang AB Kontakt
Kawa Wandi kawa.wandi@wandiscoffee.se Jobbnummer
10007846