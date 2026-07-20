Sida söker 1-2 juniora utvärderare
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Vi söker dig som vill vara med och utvärdera Sidas arbete och insatser. Är du intresserad av utvecklingssamarbete och dataanalys? Då kan jobbet som utvärderare vid Sida vara något för dig!
Om jobbet
Vi söker 1-2 juniora utvärderare. Tjänsterna är placerade på Resultatavdelningen i utvärderingsteamet på enheten för metod, resultat och utvärdering. Sidas utvärderingsteam består idag av fem medarbetare och leds av en chefsutvärderare. Jobbet innebär arbete med Sidas strategiska utvärderingar, olika underlag, samt stöd till operativa avdelningar och utlandsmyndigheter. Vi erbjuder en utvecklande och omväxlande tjänst på en dynamisk och aktiv enhet.
Du arbetar på vårt kontor i Rissne, Sundbyberg. Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Sammanställning och analys av utvärderingsrelaterat material.
Systematisk analys av material relaterat till utvecklingssamarbetets genomförande.
Förbereda underlag och inledande analyser till Sidas centrala utvärderingar
Bidra till metodutveckling inom utvärdering vid Sida
Andra uppgifter inom utvärderingsfunktionen, t ex arrangera seminarier, kurser mm.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
Kvalifikationskrav Utbildningsbakgrund
Akademisk examen inom ett relevant ämne (exempelvis nationalekonomi, matematik, statistik, statskunskap).
Språk
God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift (C1).
God förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift (C1).
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Erfarenhet av att genomföra studier som kräver systematisk datainsamling och analys.
Erfarenhet av att arbeta med analys eller utvärdering i samarbete med andra.
Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med kvantitativa metoder och med program för avancerad dataanalys.
Intresse för och kunskap om utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
Bidra till nytänkande och innovation
Kunna använda olika analysverktyg
För denna roll är det meriterande om du
Erfarenhet av utvärdering av utvecklingssamarbete
Kunskaper inom utvärderingsteori och -metod, särskilt effektutvärdering, inklusive rigorösa, experimentella metoder, kvantitativa eller kvalitativa metoder.
Erfarenhet av arbete med eller i länder och regioner prioriterade inom det svenska utvecklingssamarbetet.
Kunskaper inom för Sida relevanta språk, t ex ukrainska/ryska, arabiska, franska, eller spanska.
Bra att veta
Befattningarna avser tillsvidareanställningar med tillträde snarast. Provanställning tillämpas
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr x/26.
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av enhetschef Karolina Hulterström, 08-698 45 19 eller chefsutvärderare Lena Johansson de Chateau 08-698 54 07.
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco: mailto:saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: mailto:st-sida-styrelsen@sida.se
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I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. https://www.sida.se/jobba-med-bistand/jobba-pa-sida/anstallningsprocessen/
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Obs! Sida kommunicerar med sökande främst genom vårt rekryteringssystem ReachMee. Beroende på vilken e-postklient du använder kan mejl som skickas från ReachMee fastna i spamfiltret, så vi uppmanar kandidater att hålla koll på detta.
Om Sida
Sida – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd.
Vi har över 800 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländerhttps://www.sida.se/jobba-med-bistand/jobba-pa-sida
Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald och dess positiva inverkan på vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
174 57 RISSNE Arbetsplats
Styrelsen För Internationellt Utvecklingssamarbete (sida) Jobbnummer
10007853