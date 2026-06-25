Site Reliability Engineer/Cloud Engineer
Iver Accelerate AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-06-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iver Accelerate AB i Göteborg
, Linköping
, Malmö
, Norrköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga moderna plattformar som körs både on-prem och i moln, baserade på Kubernetes?
Vi söker en senior SRE/Cloud Engineer som vill designa, implementera och drifta robusta plattformslösningar i distribuerade miljöer. Här arbetar du nära arkitekter och specialister och ansvarar för att lösningarna är skalbara, tillgängliga och redo för produktion.
Din roll Du blir en del av Accelerate och kliver in i uppdrag hos kund där fokuset är att designa, bygga och drifta moderna edge- och molnplattformar. Du arbetar nära kundens arkitekter och nätverksspecialister för att:
Designa, bygga och drifta moderna plattformar som körs både on-prem och i moln
Sätta upp och optimera CI/CD- och GitOps-flöden för plattform och applikationer
Bygga robust observability: logging, metrics, dashboards och alerts
Säkerställa hög tillgänglighet, prestanda och driftsäkerhet i distribuerade miljöer
Stötta i migreringar, versionering och livscykelhantering av plattformen
Din profil Vi söker dig som har gedigen erfarenhet som SRE, Cloud Engineer eller liknande och har:
Mycket goda kunskaper i Linux och Kubernetes
Erfarenhet av att bygga och drifta Kubernetes-kluster on-prem och/eller i publika moln
Erfarenhet av Infrastructure as Code och automatisering, till exempel med Terraform och Ansible
Erfarenhet av observability-lösningar som Prometheus/Grafana och central logghantering
God vana av scripting/automation, exempelvis i Python och/eller Bash
Vana att arbeta med verktyg för deployment och GitOps (Helm, Kustomize, Argo CD eller liknande)
Meriterande om du:
Har erfarenhet av OpenStack eller andra privata molnplattformar
Känner till komponenter som exempelvis HashiCorp Vault, objektlagring, container registry och liknande byggblock i en modern plattformsstack
Har jobbat med edge compute-plattformar, till exempel StarlingX eller liknande
Har erfarenhet av Telco Cloud, Network Traffic Management, CDN eller broadcast-/telekommiljöer
Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
För denna position krävs svenskt medborgarskap. Vi utför även bakgrundskontroll av slutkandidat.
Vi erbjuder dig Som anställd på Accelerate erbjuder vi, förutom spännande uppdrag och tekniker:
Utbildning och certifieringar via våra partners (Red Hat, Microsoft, HashiCorp, GitLab m.fl.)
En trygg och säker anställning med bra förmåner
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring
Flexibilitet, frihet och balans mellan jobb och fritid
Att bli en del av ett passionerat team med tekniskt vassa kollegor
Vi tror på gemenskap och kompetensutbyte – här utvecklas vi tillsammans och stöttar varandra för att alltid ligga i framkant.
Placeringsort Accelerate finns på flera orter i Sverige och Norge. För denna tjänst utgår du från vårt kontor i Göteborg, med möjlighet till hybridarbete.
Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse. Har du frågor? Kontakta Jesper Carlsson på jesper.carlsson@iver.se
Vi ser fram emot att träffa dig. Välkommen till Accelerate! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7970652-2070722". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iver Accelerate AB
(org.nr 556708-5260), https://career.accelerate-iver.com
Nils Ericsonsgatan 17 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Accelerate Jobbnummer
9978773