Site Manager / Country Manager Sverige
SITE MANAGER / COUNTRY MANAGER
VILL DU BYGGA UPP OCH LEDA TORMETS FORSATTA TILLVÄXT I SVERIGE?
Tormets Oy är ett finskt industribolag med lång erfarenhet inom industriservice, maintenance, engineering och projektleveranser mot gruv-, stål- och processindustrin. Nu söker vi en affärsdriven och entreprenöriell ledare som vill ta ansvar för vår fortsatta expansion på den svenska marknaden.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill kombinera affärsutveckling, ledarskap och industrinära verksamhet i en roll med stort mandat och stor påverkan.
Som Site Manager / Country Manager blir du ansvarig för att utveckla och leda Tormets svenska verksamhet och positionera bolaget som en långsiktig partner inom industriservice och maintenance i norra Sverige.
OM ROLLEN
I rollen ansvarar du för att utveckla affären, bygga kundrelationer och skapa långsiktig tillväxt på den svenska marknaden. Du kommer att arbeta nära kunder inom gruv-, stål-, energi- och processindustrin samtidigt som du bygger vidare på organisationen och utvecklar verksamheten i Sverige.
Du rapporterar direkt till ledningen i Finland och får ett stort mandat att påverka både affär, organisation och framtida utveckling.
DINA HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTERUtveckla och leda Tormets svenska verksamhet
Driva affärsutveckling och försäljning mot industrikunder i norra Sverige
Bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla service- och underhållsavtal
Identifiera nya affärsmöjligheter och skapa tillväxt
Rekrytera, utveckla och leda verksamhetens medarbetare
Säkerställa hög kvalitet, säkerhet och leveransförmåga
Ansvara för verksamhetens resultat och utveckling
Utveckla samarbetet mellan den svenska och finska organisationen
Representera Tormets i kundmöten, förhandlingar och nätverk
VI SÖKER DIG SOM
Har erfarenhet av att leda verksamhet, affärsområden eller större industriella organisationer och trivs i en roll där affärer, relationer och ledarskap står i centrum.
Vi tror att du har erfarenhet från industriservice, maintenance, projektverksamhet eller annan tung industri och att du är van att arbeta nära kunder, affärer och verksamhet.
VI SER GÄRNA ATT DU HARFlera års erfarenhet från industriservice, maintenance eller teknisk industriverksamhet
Erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och kundansvar
Dokumenterad ledarerfarenhet
Erfarenhet av budget-, resultat- eller verksamhetsansvar
Förmåga att skapa långsiktiga kundrelationer
God förståelse för industrins krav på kvalitet, säkerhet och leveransförmåga
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
MERITERANDE KUNSKAPErfarenhet från gruv-, stål- eller processindustrin
Befintligt nätverk inom industrin i Norrbotten
Erfarenhet av att bygga upp eller utveckla verksamheter
Erfarenhet av nordiska eller internationella organisationer
Kunskaper i finska
VARFÖR BÖR DU SÖKA
Hos oss får du möjlighet att vara med på en av de mest spännande industriella tillväxtresorna i norra Europa.
Vi erbjuder:
En strategiskt viktig ledarroll med stort mandat
Möjlighet att bygga och utveckla den svenska verksamheten
Korta beslutsvägar och entreprenöriell kultur
Direkt påverkan på bolagets framtida utveckling
Samarbete med erfarna industriledare i Finland och Sverige
Konkurrenskraftiga villkor inklusive förmånsbil och bonusprogram
PRAKTISK INFORMATION
Placering: Primärt Gällivare, men även Kiruna, Luleå eller Haparanda kan vara aktuellt beroende på kandidat.
Anställningsform: Heltid, permanent.
Resor: Förekommer i tjänsten, primärt Norrbotten och till HQ i Finland.
Sista ansökningsdatum: 19/7-2026
ANSÖKAN
Vänligen skicka in ditt CV tillsammans med ett kort personligt brev i ett och samma PDF-dokument. Beskriv kort din motivation till att söka tjänsten samt den erfarenhet och kompetens som är relevant för rollen.
Ansökan skickas via Adeccos hemsida.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Tommy Norberg
Area Branch Manager
Adecco Sweden AB
073-6847099tommy.norberg@adecco.se
