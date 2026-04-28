SiS Vemyra söker enhetschefer
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Sjukvårdschefsjobb / Sollefteå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sollefteå
2026-04-28
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken i Sollefteå
, Mark
, Vindeln
, Fagersta
, Boden
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Vemyra utanför Sollefteå tar emot skolpliktiga pojkar upp till 16 år med psykosociala problem samt kriminalitet och missbruk.
Arbetsbeskrivning
SiS befinner sig mitt i en omfattande förändring där verksamheten utvecklas på flera plan samtidigt. Vi utvecklar och anpassar vårt arbete utifrån nya och förändrade behov i såväl samhället som i vår egen verksamhet. Vi vet att utvecklande och engagerade chefer är en avgörande förutsättning för att klara dagens och framtidens uppdrag.
Som enhetschef leder, planerar, följer upp och förfinar du arbetet på avdelningen så att ni når uppställda mål. Som enhetschef har du det övergripande behandlingsansvaret för de unga som vistas på avdelningen. Du ansvarar för att gemensamma arbetssätt och metoder används och efterlevs och stödjer medarbetare i sitt arbete. Du ser till att medarbetarna har kompetens för den vård och behandling som avdelningen bedriver och förutsättningar att genomföra sina uppgifter i en god och säker arbetsmiljö.
Som enhetschef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar för avdelningens ca 15-20 medarbetare. För att skapa en stabil och effektiv avdelningsledning finns det på din avdelning, utöver dig, en gruppledare och en behandlingssekreterare. Gruppledarens främsta uppgift är att planera, samordna och operativt leda och fördela det dagliga arbetet på avdelningen, samt att stötta avdelningens medarbetare i deras arbete. Behandlingssekreteraren har i uppgift att samordna och planera vården och behandlingen för de barn och unga som vårdas på avdelningen. Tillsammans utgör ni ett avdelningsteam som i tätt samarbete leder avdelningen.
Du ingår i institutionens ledningsgrupp där du tillsammans med institutionschefen och dina chefskollegor tar ett gemensamt ansvar för hela verksamheten.Publiceringsdatum2026-04-28Kvalifikationer
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Du ska också ha:
Akademisk examen om minst 180 hp med inriktning mot samhälls-, vård- eller beteendevetenskap eller annan relevant akademisk examen.
Flerårig erfarenhet av arbete inom verksamheter med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
Dokumenterad aktuell erfarenhet av arbetsledande roll.
Kommunikativ, med god förmåga att uttrycka sig väl, i tal såväl som i skrift, på svenska.
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av chefskap med verksamhetsansvar, budgetansvar och personalansvar.
Erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning
Då verksamheten ofta är händelsestyrd behöver du vara bekväm med att fatta beslut, göra omprioriteringar och snabbt kunna växla både tempo och riktning. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Samtidigt ställs höga krav på att du har helhetssyn och kan arbeta strukturerat och systematiskt för att säkerställa kvalitén i vården utifrån myndighetens mål, riktlinjer, värdegrund och gällande lagar. Du vet hur man prioriterar och har lätt för att sätta mål och följa upp resultat.
För att passa i rollen ser vi att du tar ansvar för helheten och förverkligar SiS vision och mål. Du skapar förutsättningar för goda resultat och tar tag i utmaningar och agerar med mod när det behövs. Du är en god förebild och visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens och uppmuntrar dem till utveckling och att ta eget ansvar. Du involverar dina medarbetare i vårt utvecklingsarbete och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation. Du främjar ett gott samarbete inom SiS och med andra samarbetspartners. Du är kommunikativ och skapar dialog, delaktighet och engagemang.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå t tjänsten.
Tjänstgöringsort: Sollefteå
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Vänligen registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg
Referensnummer: 2.9.1 04131-2026
Välkommen med din ansökan!Kontakt
Aron Sivapalan, institutionschef, 0104533401
OFR/ST: Cecilia Norman, 010-4535514
SACO-S: Henrik Isgren, 010-4534023
Seko: Jennie Resin, 010-4534855
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
881 41 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Aron Sivapalan aron.sivapalan@stat-inst.se Jobbnummer
9879402