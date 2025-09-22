SiS Bergsmansgården söker institutionschef
2025-09-22
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bergsmansgården tar emot icke skolpliktiga flickor. Vi har verksamhet i Fjugesta, tre mil väster om Örebro och planerar nu att öppna en satelitenhet i Granhult, 3 mil norr om Lindesberg. Flickorna kommer till oss för att de har psykosocial problematik samt problem med kriminalitet eller drogmissbruk. Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
SiS befinner sig mitt i en omfattande förändring där verksamheten utvecklas på flera plan samtidigt. Vi anpassar och optimerar vårt arbete utifrån nya och förändrade behov i såväl samhället som i vår egen verksamhet. Vi vet att engagerade och drivna chefer är en avgörande förutsättning för att klara dagens och framtidens uppdrag.
Som institutionschef är du ansvarig för vård och behandling, du är huvudman för skola och verksamhetschef för den hälso- och sjukvård som utförs på institutionen. Arbetet bedrivs huvudsakligen i Fjugesta men viss närvaro kommer även att krävas på satelitenheten i Granhult/Ramsberg.
Arbetet innebär att bedriva den ordinarie verksamheten i enlighet med lagkrav och säkerställa ett fungerande och löpande systematiskt kvalitetsarbete. Som institutionschef har du också uppdraget att bedriva utvecklingsarbete i linje med myndighetens strategiska mål.
I ditt arbete kommer du samverka med både externa aktörer som socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin och internt inom organisationen.
Verksamheten är händelsestyrd och ofta oförutsägbar med många konfliktytor vilket innebär att kunna parera och balansera olika intressen både i och utanför verksamheten. Arbetet behöver utföras strukturerat och "ordning och reda" är en viktig grund i verksamheten.
Som institutionschef har du fullt verksamhets-, budget-, personalansvar för din institution. Du kommer att vara direkt underställd avdelningsdirektören för ungdomsvårdsavdelningen och ingå tillsammans med kollegor i avdelningens ledningsgrupp.
Direkt underställd institutionschefen är kvalitetschef, administrativ chef, rektor och enhetschefer för de olika avdelningarna, vilka alla ingår i institutionens ledningsgrupp. Det finns också en säkerhetssamordnare på ungdomshemmet som är direkt underställd institutionschefen. Institutionen har totalt 3 enhetschefer och ca 80 anställda. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen om minst 180 hp med inriktning mot samhälls-, vård- eller beteendevetenskap eller annan relevant akademisk examen.
• Flerårig aktuell chefserfarenhet från verksamheter med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller liknande verksamheter.
• Gedigen erfarenhet av verksamheter med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller liknande verksamheter.
• B-körkort, detta då verksamheten bedrivs på två olika orter (Leckeberg/Fjugesta och Ramsberg).
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av hur man bedriver vård och behandling mot aktuell målgrupp
• Tidigare chefserfarenhet inom statlig verksamhet
• Erfarenhet av att ha varit chef över chefer
• Erfarenhet av att leda förändringsarbete
• Erfarenheter av att hantera medial uppmärksamhet
Då verksamheten ofta är händelsestyrd behöver du vara bekväm med att fatta beslut, göra omprioriteringar och snabbt kunna växla både tempo och riktning. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Samtidigt ställs höga krav på att du har helhetssyn och kan arbeta strukturerat och systematiskt för att säkerställa kvalitén i vården utifrån myndighetens mål, riktlinjer, värdegrund och gällande lagar. Du vet hur man prioriterar och har lätt för att sätta mål och följa upp resultat.
För att passa i rollen ser vi att du tar ansvar för helheten och agerar strategiskt för att förverkliga SiS vision och mål. Du skapar förutsättningar för goda resultat och tar tag i utmaningar och agerar med mod när det behövs. Du är en god förebild och visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens och uppmuntrar dem till utveckling och att ta eget ansvar. Du involverar dina medarbetare i vårt utvecklingsarbete och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation. Du främjar ett gott samarbete inom SiS och med andra samarbetspartners. Du är kommunikativ och skapar dialog, delaktighet och engagemang.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19/10-2025.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
