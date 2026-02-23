Simulatortekniker till Livgardet
Försvarsmakten
2026-02-23
Vill du arbeta i en miljö där du blir en betydelsefull länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du arbeta i armén som står för försvaret på marken när hot drabbar Sverige? Då ska du söka jobb hos oss på Livgardet, Sveriges största arméförband.
Simulatorsektionen är en del av Utbildningsenheten vid Livgardet.
Som simulatortekniker arbetar du huvudsakligen med simulatorer för utbildning i skjutning med många olika vapensystem, från eldhandvapen till stridsfordon samt med uppföljning av stridsövningar och taktiska spel med datorstöd. Arbetsuppgifterna omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll samt viss modifiering enligt fastställda underlag. Du stödjer simulatorofficerare vid utbildningar och medverkar vid utveckling och driftsättning av ny simulatormateriel. Simulatortekniken utvecklas kontinuerligt, vilket bidrar till att arbetet känns både dynamiskt och engagerande. Befattningen är varierad och arbetsuppgifterna bedrivs såväl inomhus i verkstadslokal som utomhus i fält.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att ansvara för uthämtning och inlämning av såväl soldatburna som fordonsmonterade system samt att genomföra utbildning på dessa. Du säkerställer materialens tillgänglighet och funktion samt planerar och genomför, tillsammans med kollegor, utbildningar, felsökning, enklare reparationer och administrativt arbete kopplat till simulatortjänsten.
Arbetet kan ske under fältmässiga förhållanden, dag och natt, vilket ställer krav på god fysisk förmåga bland annat vid tunga lyft och arbete på höga stridsfordon. Fysisk träning ingår i tjänsten med tre timmar per vecka.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
• B-körkort (manuellt)
• Erfarenhet av tekniskt praktiskt arbete
• God förmåga i Office-paketet
• God administrativ förmåga
Personliga egenskaper:
Du har lätt för att arbeta i grupp och ser dig själv som en tydlig lagspelare. Du arbetar strukturerat och är van att arbeta under stress. Du är flexibel i ditt sätt att arbeta och det faller dig naturligt att upprätthålla ordning och reda.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Militär bakgrund, värnplikt/GMU och GSS
• Pedagogisk förmåga
• C-körkort
• Truckbevis B1-B4
• Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmaktens stödsystem
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Flerspråkighet, minst engelska
• Militära förarbevis
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen
Befattning: Civil
Tillträde sker efter sommaren
Kvälls, natt- och helgtjänstgöring förekommer
Resor i tjänsten förekommer
Upplysningar om befattningen:
Rekryterande chef Andreas Lundgren, nås via växeln: 08-584 540 00
Upplysningar om rekryteringsprocessen:
HR, Melinda Gunst, nås via växeln: 08-584 540 00
Fackliga företrädare
OFR/S: Örjan Jansson
OFR/O: Sven Lundberg
SACO: Per Textorius
SEKO: Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-16. Din ansökan bör innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9757499