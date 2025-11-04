Silvertärnan söker Resurspedagog
2025-11-04
"På Silvertärnan förbereds eleverna att flyga långt på trygga vingar.
Lärandet sker genom samarbete, ansvar och hälsa."
På Silvertärnan är vår målsättning att stimulera och utveckla varje elev så långt det är möjligt utifrån elevens förutsättningar. För att lyckas krävs engagerad personal som i nära samverkan arbetar med elever och vårdnadshavare.
Vi söker en resurspedagog som har god erfarenhet av arbete på högstadiet samt eftergymnasial utbildning med pedagogisk riktning. Arbetsuppgifterna varierar mellan att vara resurs för enskild elev, mindre grupp och i större grupp/helklass. Ditt uppdrag är att stötta eleverna under hela skoldagen och vara en närvarande vuxen utöver lärare både på lektioner och raster. Som resurs kommer du att få vara delaktig i både praktisk-estetiska ämnen samt teoretiska ämnen. Viss undervisning kan också förekomma. Mentorskap för elever kan komma att bli aktuellt.
Det är viktigt för oss att du som resurspedagog är flexibel och bra på samarbeten med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Är du vår framtida kollega?
Innan anställning ska utdrag ur belastningsregister uppvisas. Rekrytering kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
