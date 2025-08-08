Signaltekniker Göteborg
2025-08-08
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.
Som Signaltekniker hos Infranord möter du ett spännande, varierande, roligt och socialt arbete. Hos oss tillbringar du en stor del av dagen utomhus tillsammans med ditt arbetslag och i samarbete med andra kollegor. Ditt arbete innebär främst nybyggnationer samt drift och underhåll. En del av arbetet innebär dokumentering av kontroller och felrapporter.
Det är viktigt att du har möjlighet att vara flexibel då natt-och helgarbete. Beredskap och resor till andra verksamheter kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Godkänd gymnasieutbildning med inriktning El- eller signalteknik
* Godkänd grundläggande signalutbildning eller pågående utbildning, exempelvis BSG1, BSG2 samt Signaltekniska principer och grunder (BSGS)
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Yrkeserfarenhet av signaltekniskt arbete inom järnväg
* El Säkerhetsledare; spårarbete, arbetsredskap och spårfordon, klen- och lågspänning
* Skydds- och säkerhetsledare (SOS-ledare)
* Tillsyningsman (TSM) vid A-, L- E- skydd samt vägvakt
* SISÄ-behörighet
* Kännedom om olika relä- eller datorbaserade signalställverk (ex. modell 59, 65, 85, 95 osv.)
* ATC, utrustning samt system- funktioner (BSATC) gärna erfarenhet från ERTMS
Som anställd hos Infranord får du:
* 29-30 dagars semester årligen
* Friskvårdsbidrag
* Ersättning för läkarvård
* Ersättning för receptbelagd medicin
* Tjänstepension ITP
* Föräldrapenningtillägg
* Rabatter på privata hotellvistelser, större optikerkedjor och hyrbil
* Rabatt på frivillig gruppförsäkring hos Skandia
ÖVRIGT
Jag hoppas du tar chansen och söker jobbet för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Infranord lägger stor vikt vid en säker arbetsmiljö. Vi utför därför alltid alkohol- och drogtester vid nyanställning.
Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Urvalsarbetet sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
