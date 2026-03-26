Signalskyddschef till 1.Helikopterskvadron
2026-03-26
Är du intresserad av en omväxlande tjänst vid Försvarsmaktens nordligaste helikopterskvadron? Vill du vara en viktig del av Sveriges helikopterförmåga vid krig och kris? Gillar du att jobba med människor, teknik och utmanande uppgifter? Nu finns en plats för dig som Signalskyddschef på 1.Helikopterskvadron.
1.Helikopterskvadron är baserad i Luleå och har som huvuduppgift att bedriva markoperativ verksamhet med helikopter. Skvadronen är helikopterflottiljens nordligaste krigsförband, med ansvar för flottiljens utveckling inom vintermiljö. Som Signalskyddschef på 1.Helikopterskvadron tjänstgör du i skvadronsstaben, du har funktionsansvar för signalskydd men inget personalansvar. Arbetet är både varierande, utvecklande och sträcker sig från administrativt arbete till konfigurering av kryptosystem. Våra signalskyddssystem används både i fast infrastruktur men även i fordon och containrar för användande i fältmiljö. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö tillsammans med erfarna kollegor. Staben består av både civil och militär personal.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Skydda information och kommunikation genom att säkerställa att gällande regelverk följs.
• Stöd till användare av signalskyddssystem.
• Konfigurering av materielen
• Administration av signalskyddsmateriel och kryptonycklar.
• Utbilda skvadronens personal inom signalskyddsområdet.Kvalifikationer Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Arbetslivserfarenhet av signalskydd alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
Meriterande
• Utbildad Signalskyddschef FM utbildad vid TSS
• Utbildad Signalskyddslärare utbildad vid TSS
• Kort eller nyckeladministratör utbildad
• Kunskap inom lednings-/sambandsfunktioner inom Försvarsmakten
• Kunskap om IT- nätverkssäkerhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är drivande och serviceinriktad i ditt ansvarsområde. Som person har du lätt för att ta kontakt med andra människor och bygga goda relationer. I rollen ingår det att ansvara för att utbilda skvadronens personal i signalskydd och NATOs motsvarighet COMSEC. Detta betyder att du behöver vara pedagogiskt skicklig, tydlig i din kommunikation samt trivas med att tala inför människor. Eftersom befattningen innebär krigsplacering krävs god fysisk och psykisk status. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Luleå. Resor inom tjänsten förekommer.
Lön: Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens villkor
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen
Mj William Westbom, Stabschef 1.Hkpskv
Fj Fredrik Wiberg, Sambandschef 1.Hkpskv
Samtliga nås via växel på 0920-23 40 00
Fackliga representanter
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S 1.Hkpskv, Kajsa Ljungberg
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga nås via växeln på 013 28 30 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-20. Den ska innehålla CV och personligt brev där du tydligt motiverar varför du är lämplig för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
