Siemens söker en driven Account Manager i Luleå!
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2026-06-29
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Vill du vara med och forma framtidens smarta byggnader och samtidigt bidra till en mer hållbar värld? På Siemens Smart Infrastructure utvecklar vi innovativa lösningar som kopplar samman energi, byggnader och människor och vi söker nu en engagerad Account Manager till vårt team i Luleå.
Hos oss blir du en nyckelspelare i att utveckla affärer och skapa värde för våra kunder genom innovativa lösningar inom smarta och hållbara byggnader
Din roll:
Som Account Manager hos oss har du ett tydligt affärsansvar och arbetar proaktivt med att utveckla försäljningen inom ditt distrikt. Du bygger starka relationer, identifierar nya affärsmöjligheter och driver hela säljprocessen – från första kontakt till avslut och uppföljning.
Du kommer att:
Arbeta nära kunder på ledningsnivå inom fastighetssektorn och industrin
Ansvara för hela säljprocessen – från prospektering till avtal
Utforma erbjudanden, prissätta och förhandla
Ha budgetansvar och arbeta strukturerat i vårt CRM-system
Vara en del av ett engagerat team med höga ambitioner och starkt kundfokus
Vad du tar med dig
Vi söker dig som är affärsdriven, lyhörd och har ett genuint intresse för teknik och kundrelationer. Du trivs i en miljö där innovation och hållbarhet står i centrum, och du har förmågan att omsätta kundens behov till konkreta lösningar.
Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet av försäljning, gärna inom teknik, industri eller fastighetsautomation
Har ett starkt affärsfokus och arbetar strukturerat mot uppsatta mål
Kunskap inom fastighetsautomation, brand- och säkerhetssystem eller IT är en bonus för oss
Erfarenhet av digitala lösningar och molnplattformar
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vad vi erbjuder dig
Ett flexibelt arbetssätt som främjar balans mellan arbete och privatliv
Friskvårdsbidrag på 5 000 SEK och tillgång till företagshälsovård
Bonusprogram och individuella utvecklingsmöjligheter
En inkluderande företagskultur där du får vara dig själv
Tillgång till marknadsledande teknik och kontinuerlig kompetensutveckling
Om Siemens
Siemens är ett globalt teknikföretag med över 351 000 medarbetare världen över – varav cirka 4 200 i Sverige. Vi är ledande inom elektrifiering, digitalisering och automatisering, och har som mål att vara klimatneutrala till år 2030. Hos oss får du vara med och skapa framtidens samhälle.
Tveka inte - ansök redan idag!
Låter det här som din nästa utmaning? Ansök redan idag då vi tillämpar löpande urval.
För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Heléne Stigsson på helene.stigsson@siemens.com
För kontakt med facklig representant maila Facket.se@siemens.com
Bakgrundskontroller
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller som kan inkludera referenstagning, verifiering via Damex, kreditupplysning samt i vissa fall utdrag ur belastningsregistret. Dessa kontroller utförs i enlighet med gällande lagstiftning och anpassas efter rollens krav. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig arbetsmiljö samt att rekryteringen genomförs med hänsyn till de säkerhets- och ansvarsaspekter som rollen innebär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "505160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Aktiebolag
(org.nr 556003-2921)
973 34 LULEAA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleaa Jobbnummer
9983351