Shopify E-commerce Specialist
E-commerce Recruit Nordic AB / Marknadsföringsjobb / Haninge Visa alla marknadsföringsjobb i Haninge
2025-11-07
Om SWATI Cosmetics
SWATI Cosmetics är ett svenskt skönhetsvarumärke med global närvaro och försäljning i över 20 länder via marknadsplatser som Åhléns, Kicks och Sephora, står SWATI nu inför en spännande expansionsfas. SWATI:s produkter är skapade för att passa alla kön, åldrar och etniciteter och speglar varumärkets filosofi om att fira individualitet.
Om rollen
Som Shopify E-commerce Specialist på SWATI Cosmetics blir du den tekniska och kommersiella navpunkten för den globala e-handeln. Rollen innebär ansvar för daglig drift, kampanjhantering, A/B-tester, CRO-projekt, app-optimeringar och tekniska förbättringar - allt med målet att öka försäljning, lojalitet och kundupplevelse.
Rollen är både operativ och strategisk och innebär nära samarbete med marknads- och brandteam, externa utvecklare, byråer och partners. Det krävs hög teknisk förståelse, ett affärsdrivet mindset och förmåga att omsätta idéer till konkreta resultat.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ansvara för daglig drift och underhåll av swati.com - kampanjuppdateringar, produktlanseringar, banners, sektioner, språk och valutor
Utföra och följa upp A/B-tester, CRO-initiativ och UX-förbättringar för ökad konvertering och kundvärde
Hantera och optimera Shopify-appar och integrationer som påverkar försäljning, lojalitet och kundupplevelse
Samarbeta med marknads- och brandteam för att implementera kampanjer, säsongssidor och produktlanseringar
Arbeta nära ad-byråer och frilansande utvecklare för att driva tekniska förbättringar, spårning, kodjusteringar och skalbarhet
Fungera som intern rådgivare för e-handel och konverteringsoptimering
Skapa löpande analyser och rapporter kring konverteringsdata, checkout, prestanda och kundbeteenden
Delta i och driva globala projekt - nya marknader, lojalitetsprogram, kampanjsystem, bundles eller funktionella förbättringar
För att lyckas i rollen tror vi att kombinationen av teknisk kompetens, analytiskt sinne och affärsmässigt fokus är avgörande. Erfarenhet av att arbeta hands-on i Shopify, gärna Shopify Plus, samt förståelse för UX, CRO och digital försäljning är centralt. Rollen kräver också förmåga att driva projekt självständigt, samarbeta med interna team och externa partners, och omsätta idéer till konkreta resultat.
Djup erfarenhet av att arbeta direkt i Shopify, gärna Shopify Plus
Erfarenhet av e-handel på brand- eller byråsida, med fokus på optimering och försäljning
Teknisk förståelse och grundläggande kunskap i HTML, CSS, Liquid och JavaScript
Förståelse för hur UX, design och CRO påverkar försäljning och kundresa
Självgående, noggrann och proaktiv, med stark problemlösningsförmåga
Erfarenhet av globala e-handlar med flera språk och valutor
Trivs i en lean organisation där beslut tas snabbt och mandat finns att agera
Utöver ovanstående erfarenheter är följande meriter ofta fördelaktiga:
Erfarenhet av Shopify Plus, Klaviyo, Gorgias, TripleWhale, Okendo, Recharge eller liknande verktyg
Erfarenhet av att leda externa utvecklare eller byråsamarbeten
Kompetens inom Google Analytics 4, Tag Manager, spårning och SEO
Erfarenhet inom beauty, fashion eller lifestyle-segmentet
Förståelse för e-handelns nyckeltal: ROAS, LTV, AOV, CPA, churn m.fl.
Vad Swati Cosmetics erbjuder
SWATI Cosmetics består av ett lean, entreprenöriellt team med högt tempo och tydligt resultatfokus. Rollen innebär nära samarbete med grundarna och externa specialister, med mandat att leda, fatta beslut och påverka initiativ.
Det är en miljö som möjliggör snabb utveckling, stort ansvar och verklig påverkan på både tillväxt och kreativa processer.
Placering & AnsökningsprocessDetta är en heltidstjänst med placering på kontoret i Stockholm och dotterbolag i Indien vilket innebär att resor kommer att förekomma. Du kommer att arbeta i en internationell miljö med samarbetspartners på olika marknader, där det är viktigt med en öppen inställning till kulturella skillnader och en förståelse för arbete över flera tidszoner. Tjänsten startar enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Rekryteringsprocessen hanteras av E-commerce Recruit och om du har några frågor om rollen är du välkommen att kontakta Lisa Gunnarsson på lisa@ecommercerecruit.se
Vi utvärderar ansökningar löpande, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan tidigt för att bli en del av vår urvalsprocess. Vi ser fram emot att få veta mer om vad du kan bidra med! Ersättning
