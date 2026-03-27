SFI-lärare till Campus Nyköping
Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv.
Om Campus Nyköping
Vi erbjuder vuxenutbildning hos Campus Nyköping. Med hjälp av vårt stora nätverk av arbetsgivare, högskolor och myndigheter fångar vi upp framtidens behov inom olika yrken. Resultatet är verklighetsförankrade utbildningar där lärandet leder till jobb, som i sin tur leder till tillväxt och utveckling i vår region. Även när målet är tydligt måste vägen dit vara spännande. Med engagerade lärare, inspirerande miljö och en välkomnande stad alldeles intill, är Campus Nyköping en levande mötesplats där var och en kan påbörja resan mot ett nytt liv.
Läs gärna mer om oss och vår spännande verksamhet på webbplats Campus Nyköping - https://campusnykoping.se/om-campus-nykoping/Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
På Campus Nyköping står vi mitt i en viktig omställning. Med ett lärarlag på närmare 20 engagerade kollegor och omkring 300 elever arbetar vi nu målmedvetet för att möta de skärpta nationella kraven och huvudmannens ökade förväntningar. Här får du bli en del av en organisation som satsar på kvalitet; vi har ett starkt studiestöd med både specialpedagog och kuratorskompetens, ett systematiskt kollegialt lärande och nära samverkan kring elevärenden. Hos oss får du arbeta i ett team som vill utveckla, förbättra och göra skillnad varje dag.
Vi har nu behov av två nya SFI-lärare. I din roll ingår det att planera, leda och följa upp undervisningen. Arbetet innebär även kartläggning, att upprätta och följa upp individuella studieplaner samt dokumentation enligt Skolverkets anvisningar. Du ska fortlöpande handleda, undervisa och stötta våra elever.
Du förväntas delta aktivt i det gemensamma arbetet med att utveckla SFI-verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet. SFI på Campus Nyköping är en flexibel organisation där verksamheten anpassas efter elevernas behov och situation. Anställningen är platsförlagd med begränsad möjlighet till tillfälligt hemarbete.Kvalifikationer
Det är ett krav att du är behörig SFI-lärare.
För att trivas i rollen på Campus Nyköping behöver du ha ett tydligt elevfokus, vara lösningsorienterad och målinriktad samt vilja bidra aktivt till elevernas progression inom ramen för de skärpta nationella kraven.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter särskilt din sociala kompetens, din förmåga att samarbeta och ditt professionella förhållningssätt i mötet med både elever och kollegor. Erfarenhet av att arbeta som SFIlärare, av undervisning inom vuxenutbildning och särskilt inom studieväg 1, är meriterande. Det är även en fördel om du har kompetens inom grundläggande litteracitetsutveckling, läs- och skrivinlärning och specialpedagogik, då många av våra elever har begränsad eller ingen tidigare skolbakgrund.
Du har en stark förmåga att arbeta målstyrt och progressionsinriktat. Du behärskar kartläggning och bedömning vid kursstart för att kunna skapa en tydlig och realistisk studieplan. Du kan planera och genomföra undervisning som leder till synliga resultat och har en förmåga att motivera elever, följa upp närvaro samt arbeta aktivt för att förebygga avbrott.
Vi söker också dig som har god digital kompetens och gärna erfarenhet av multimodalt lärande, då digitala undervisningsinslag är en naturlig del av vår verksamhet. Du arbetar samarbetsorienterat och har en helhetssyn på elevens väg mot arbete och integration.
Som person är du tydlig, strukturerad och relationsskapande, med god förmåga att skapa trygghet och tillit i klassrummet. Du är empatisk, har en stark kulturell kompetens och trivs i en miljö där du möter elever med mycket varierande erfarenheter, behov och förutsättningar.
Intervjuer sker löpande
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315185". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/ Arbetsplats
Nyköpings kommun - Campus Nyköping Kontakt
Rektor
Sebastian Askbom sebastian.askbom@nykoping.se 0155-24 84 44 Jobbnummer
