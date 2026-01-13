Servitris/Servitör till Sandviks Kvarn
2026-01-13
Sandviks Kvarn är en av världens största väderkvarnar och utan jämförelse Nordens största från 1856. Runt kvarnen ligger cafeteria, kiosk, restaurang ,museum,golfbanor, flygfält, grill och pizzeria.
Inför sommarsäsongen 2026 söker Servitris/Servitör till vår restaurang
Boende kan ordnas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: info@sandvikskvarn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare sandvikfood HB
Stennhuggarvägen 3 (visa karta
)
387 70 LÖTTORP Arbetsplats
Sandvikskvarn Jobbnummer
