Servitris / Servitör till Asiatisk Restaurang
Bvs i Gävle AB / Servitörsjobb / Gävle
2026-03-01
bong mai Restaurang & Bar är en Asiatisk restaurang som erbjuder en äkta och spännande matupplevelse från Thailand, Vietnam, Kina.
Belägen i närheten av Södermalmstorg hittar du bong mai Restaurang & Bar som erbjuder specialiteter från det Vietnamesiska, Thailändska, Kinesiska köket med äkta och spännande smakupplevelser. Restaurangen kan ta emot upp till 70 personer och passar för alla åldrar och plånböcker. Lunch, avhämtning, à la carte - alltid lika fin kvalitet och smakrik mat.
På sommaren så har bong mai Restaurang & Bar även uteservering.
Om dig:
Vi vill att du ska tycka om att ge våra gäster den absolut bästa servicen i alla lägen samt ge dem mer värden och personlig omtanke. Vi söker dig som är:
Serviceminded.
Har erfarenhet av servering.
Har god kännedom om mat och dryck.
Är social, glad, lättsam.
Har lätt att samarbeta med andra, men som även är självgående.
Kan jobba dag, kväll och helger.
Kan svenska i tal och skrift.

Om tjänsten
Vi söker en servitris / servitör med erfarenhet till vår restaurang.
Tjänsten skall tillsättas omgående, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@bongmai.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringsjobb".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Bvs i Gävle AB
(org.nr 556755-6385), http://www.bongmai.se
Brunnsgatan 59 (visa karta


bong mai Restaurang & Bar (BVS I GÄVLE AB) Kontakt
Ägare
Vy Ho
info@bongmai.se
026610036

Jobbnummer
9769723