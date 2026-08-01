Servitris/servitör
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Servitörsjobb / Sandviken Visa alla servitörsjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som servitris/servitör arbetar du mestadels eftermiddag/kvällstid på Fröken Filipsson - en restaurang med 350 sittplatser. Utöver servering tillkommer sedvanliga sysslor inom restaurang, så som disk och dukning. Vårt mål är alltid att överträffa våra gästers förväntningar, där du har en viktig roll att spela, då du blir vårt ansikte utåt.
Bland vårt restaurangutbud hittar du restauranger som erbjuder allt från enklare luncher och bufféer till finare à la carte-menyer. Läs mer om våra restauranger här.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Vi ser att du tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn, gärna med ett intresse för utförsåkning. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Erfarenhet inom restaurang, innefattande kassavana och servering.
Du är bekväm med svenska eller engelska språket.
Meriterande
Körkort och tillgång till bil.
Du är bekväm med både svenska och engelska i tal och skrift.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november/december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Kungsberget samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Jonas, jonas.antesten@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7911136-2126677". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017842