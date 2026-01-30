Servitris/servitör
Göteboil AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-01-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteboil AB i Göteborg Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Göteboil Seafood är en nyöppnad restaurang i Göteborg med ett unikt seafood boil-koncept inspirerat av Louisiana, USA. Vi är ett familjärt bolag där samarbete, respekt och kvalitet står i centrum. Hos oss finns möjlighet att utvecklas inom företaget för den som visar engagemang och ansvar.Om tjänsten
Vi söker en servitris eller servitör som vill vara ansiktet utåt mot våra gäster och bidra till en positiv och professionell upplevelse i restaurangen.
Oavsett tidigare erfarenhet lägger vi störst vikt vid hur du arbetar i verkligheten, därför sker mycket av urvalet genom provjobb.Dina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck enligt Göteboils koncept
Ge gästerna ett trevligt, professionellt och personligt bemötande
Säkerställa god hygien och följa våra rutiner och standarder
Hålla ordning i serveringen och arbeta effektivt i högt tempo
Samarbeta med kök och kollegor för ett smidigt serviceflöde
Vem söker vi?
Du kan ha ingen erfarenhet alls eller flera års erfarenhet - rätt inställning är viktigast
Du är serviceinriktad, positiv och ansvarstagande
Du är noggrann med hygien, renlighet och detaljer
Du klarar av stressiga situationer utan att tappa kvalitet eller bemötande
Du fungerar bra i team och bidrar till en god stämning
Hygien, service och att följa våra standarder är det absolut viktigaste för oss.
Vi erbjuder
En trygg och familjär arbetsplats
Möjlighet till utveckling inom företaget
Provjobb som en naturlig del av rekryteringen
Schyssta villkor och långsiktighetSå ansöker du
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: Gabrielelaaraj@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteboil AB
(org.nr 559481-2678)
Södra Vägen 26 (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Jobbnummer
9713024