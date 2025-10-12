Servitris/Servitör
Cou AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-10-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cou AB i Stockholm
Resturang COUP DÈTAT kommer att driva kulinariska gränser och menyn består av Far Eastern Cuisine med västerländska smaker och influenser. Persika & Franska smaker som är snyggt sammanflätade av stjärnkocken Erik Videgåd för att spetsa en nyvågs Persisk mat.
Den omfattande vin & Champagne- listan kompletterar maten med ett brett urval av både världsberömda namn och ovanliga fynd, och vi är stolta över att ha ett unikt och experimentellt cocktailval.
Vår chambre séparée kommer att inspireras av den franska stilen där våra gäster kan luta sig tillbaka och njuta av den kulinariska upplevelsen. En kväll på COUP DÈTAT är mer än perfekt utförda rätter, service och drycker, men också fylld med engagerande möten.Vi vill skapa en festlig atmosfär och har valt att ta en ny vändning vid det första mötet med våra gäster och under middagsupplevelsen
Är du serviceinriktad och sätter gästerna i fokus, har du hög arbetsmoral och fungerar bra i grupp samt ett stort intresse för mat och dryck?
Då är du varmt välkommen söka tjänsten på COUP DÈTAT
Restaurangen slår upp portarna i Januari och har bara kvällsöppet.
Kvalifikationer
• Minst 5 års erfarenhet inom drift eller restrangchef yrket
• Har mycket god kunskap om mat och vin
• Talar flytande Svenska
• Duktig på sälj
• Stresstålig och kan prestera under mycket högt tryck.
• Har mycket god kunskap om mat och vin
• Är passionerad och intresserad av yrket
Vad bjuder vi
• kontinuerlig mat och vinprovning
• Ett härligt team med " vi känsla"
• En utvecklande och social arbetsplats
Vi tar endast emot skriftliga ansökningar .
Ej på TELEFON
Lycka till !! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: coupdetat.sthlm@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cou AB
(org.nr 559269-3781)
Strandvägen 29 (visa karta
)
114 56 STOCKHOLM Jobbnummer
9552427