Servitör till liten kinesisk restaurang.
2025-08-08
Heltid/Deltid
Vi önskar någon med erfarenhet av arbete restaurang, helst minst 6 månader
Vi är en kinesisk restaurant i Vasastan som söker någon som kan servera, sköta kassan, plocka disk, städa. Eftersom vi är en mycket liten restaurant behöver vi någon som kan hjälpa till med lite av varje. Någon som är stresstålig, social, positiv och bra på att kommunicera.
Lönetyp: Fast månads-, vecko- eller timlön.
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: hagajunction@outlook.com
