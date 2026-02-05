Servitör till klassisk pub i Karlskrona
2026-02-05
Vår uppdragsgivare söker förstärkning till sin pub under de kommande månaderna. Arbetsuppgifterna består vanliga serveringsuppgifter, såsom att ta hand om gäster samt arbeta i baren med att servera öl (inga cocktails ingår).
Boende finns tillgängligt till en låg månadsavgift.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, självgående och kvalitetsmedveten
