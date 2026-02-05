Servitör till klassisk pub i Karlskrona

Time2staff AB / Kockjobb / Karlskrona
2026-02-05


Vår uppdragsgivare söker förstärkning till sin pub under de kommande månaderna. Arbetsuppgifterna består vanliga serveringsuppgifter, såsom att ta hand om gäster samt arbeta i baren med att servera öl (inga cocktails ingår).
Boende finns tillgängligt till en låg månadsavgift.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, självgående och kvalitetsmedveten
Trivs i en social och energirik miljö

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Registrera ett konto på Time2Staff och ansök på jobbet via plattformen
E-post: mollie.erixon@time2staff.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Time2staff AB (org.nr 559540-6033)

Arbetsplats
Time2Staff AB

Jobbnummer
9724908

