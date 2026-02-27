Servitör/Servitris Timanställning vid behov

Monsai AB / Servitörsjobb / Karlskoga
2026-02-27


Visa alla servitörsjobb i Karlskoga, Lekeberg, Degerfors, Nacka, Storfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Monsai AB i Karlskoga

Vi söker en serviceinriktad servitör/servitris för timanställning till vår bistro. Tjänsten innebär arbete vid behov, främst under kvällar, helger och vid högre belastning. Du ska vara trygg i din yrkesroll, trivas med gästkontakt och kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.

Publiceringsdatum
2026-02-27

Dina arbetsuppgifter
Ta emot gäster och ta beställningar
Servering av mat och dryck
Kassahantering
Brygga kaffe och enklare drycker
Hålla ordning i serveringsytor
Disk och enklare förberedelser vid behov
Samarbete med kök och övrig personal

Kvalifikationer
Svenska och engelska i tal
Förmåga att arbeta strukturerat och i ett högt tempo
Ansvarstagande och punktlig

Dina personliga egenskaper
Vänlig, välkomnande och hjälpsam
Serviceinriktad med positiv inställning
Ansvarstagande och flexibel

Vi erbjuder:
Timanställning vid behov
Trevlig arbetsmiljö

Placeringsort: Karlskoga

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: gamlapumphusetkarlskoga@gmail.com

Arbetsgivare
Monsai AB (org.nr 559062-3301)
Strandparksvägen 7 (visa karta)
691 44  KARLSKOGA

Jobbnummer
9769085

Prenumerera på jobb från Monsai AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Monsai AB: