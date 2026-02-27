Servitör/Servitris Timanställning vid behov
Monsai AB / Servitörsjobb / Karlskoga Visa alla servitörsjobb i Karlskoga
2026-02-27
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monsai AB i Karlskoga
Vi söker en serviceinriktad servitör/servitris för timanställning till vår bistro. Tjänsten innebär arbete vid behov, främst under kvällar, helger och vid högre belastning. Du ska vara trygg i din yrkesroll, trivas med gästkontakt och kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Ta emot gäster och ta beställningar
Servering av mat och dryck
Kassahantering
Brygga kaffe och enklare drycker
Hålla ordning i serveringsytor
Disk och enklare förberedelser vid behov
Samarbete med kök och övrig personalKvalifikationer
Svenska och engelska i tal
Förmåga att arbeta strukturerat och i ett högt tempo
Ansvarstagande och punktligDina personliga egenskaper
Vänlig, välkomnande och hjälpsam
Serviceinriktad med positiv inställning
Ansvarstagande och flexibel
Vi erbjuder:
Timanställning vid behov
Trevlig arbetsmiljö
Placeringsort: Karlskoga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: gamlapumphusetkarlskoga@gmail.com Arbetsgivare Monsai AB
(org.nr 559062-3301)
Strandparksvägen 7 (visa karta
)
691 44 KARLSKOGA Jobbnummer
9769085