Servitör/Servitris till restaurang Zushi Malmö
T-L Sushi AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-07-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos T-L Sushi AB i Malmö
, Burlöv
eller i hela Sverige
Våran ambition är att alltid sätta gästen i centrum och erbjuda god mat med bra service!
• Ta emot beställningar och svara på gästens frågor kring vår meny
• Servera mat och dryck
• Ansvara för att restaurangen alltid är presentabel och inbjudande
• Säkerställa den bästa möjliga upplevelsen för våra gäster
Du vet även att för att ett team ska lyckas måste alla jobba tillsammans och hjälpas åt så gott vi kan.
Vad erbjuder vi?
Ett fartfyllt jobb i ett sammansvetsat team. Hos oss får du möjlighet att arbeta på en unik arbetsplats med extra allt där en skön fusion av japansk mat, drycker samt härliga arbetskollegor.
Vem är du?
• Du är en framåt person som alltid sätter gästen i första rummet
• Du är en problemlösare som inte är rädd för att bjuda på dig själv
• Du är serviceinriktad, noggrann, flexibel och strukturerad
• Du kan ta egna initiativ och arbeta självständigt
• Du har en betydande erfarenhet från servering
• Du ska vara stresstålig och alltid ha ett leende på läpparna
Din personlighet, din erfarenhet och ditt engagemang är de största tillgångarna för oss. Därför söker vi dig som har passion för mat, dryck och människor.
Kvalifikation:
• Minimum 1-2 års av erfarenhet av att jobba inom serviceyrket.
Goda kunskaper av drycker är klart meriterande.
Vad kan du förväntar dig?
Deltidstimmar: 30-75%
Jobbtyp: Deltid.
Kvällsarbete, kan kombinera med studier.
Låter det här som något för dig? Lämna in din ansökan till oss genom mejl på job@zushi.se
med ett personligt brev, CV tillsammans med en bild.
Rekryteringen kommer att ske löpande.
Om du har ytterligare frågor angående positionen, vänligen kontakta oss via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: job@zushi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Service 2022". Arbetsgivare T-L Sushi AB
(org.nr 559129-4086)
Drottningtorget 4 (visa karta
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212 25 MALMÖ Arbetsplats
Zushi Malmö Jobbnummer
10015401