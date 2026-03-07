Servitör/servitris till Hamnkrogen i Herrvik (Gotland)

Tsolas Gotland AB / Servitörsjobb / Gotland
2026-03-07


Servispersonal sökes till Hamnkrogen i Herrvik
Hamnkrogen i Herrvik söker nu en serviceinriktad och positiv servitör/servitris som vill bli en del av vårt team. Vi är en restaurang med fokus på god mat, trevlig atmosfär och bra service till våra gäster.

Dina arbetsuppgifter
• Ta emot gäster och ge ett trevligt bemötande
• Ta beställningar och servera mat och dryck
• Samarbeta med kök och övrig personal
• Hålla rent och ordning i serveringen

Kvalifikationer
• Erfarenhet av servering är meriterande men inget krav
• Du är social, ansvarstagande och serviceinriktad
• Du trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta med människor
• Du kan arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder:
• En trevlig arbetsmiljö vid havet
• Ett härligt team
• Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
• Deltid eller heltid enligt överenskommelse
Arbetsplats: Hamnkrogen i Herrvik
Låter detta intressant? Skicka din ansökan med en kort presentation om dig själv.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Hamnkrogenherrvik@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tsolas Gotland AB (org.nr 559222-7739)
Östergarn Herrviks Hamn 173 (visa karta)
623 68  KATTHAMMARSVIK

Arbetsplats
Hamnkrogen Herrvik

Kontakt
Vasilis Tsolas
Hamnkrogenherrvik@gmail.com
0707703932

Jobbnummer
9783253

