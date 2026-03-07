Servitör/servitris till Hamnkrogen i Herrvik (Gotland)
Tsolas Gotland AB / Servitörsjobb / Gotland Visa alla servitörsjobb i Gotland
2026-03-07
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tsolas Gotland AB i Gotland
Servispersonal sökes till Hamnkrogen i Herrvik
Hamnkrogen i Herrvik söker nu en serviceinriktad och positiv servitör/servitris som vill bli en del av vårt team. Vi är en restaurang med fokus på god mat, trevlig atmosfär och bra service till våra gäster.Publiceringsdatum2026-03-07Dina arbetsuppgifter
• Ta emot gäster och ge ett trevligt bemötande
• Ta beställningar och servera mat och dryck
• Samarbeta med kök och övrig personal
• Hålla rent och ordning i serveringenKvalifikationer
• Erfarenhet av servering är meriterande men inget krav
• Du är social, ansvarstagande och serviceinriktad
• Du trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta med människor
• Du kan arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder:
• En trevlig arbetsmiljö vid havet
• Ett härligt team
• Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
• Deltid eller heltid enligt överenskommelse
Arbetsplats: Hamnkrogen i Herrvik
Låter detta intressant? Skicka din ansökan med en kort presentation om dig själv.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Hamnkrogenherrvik@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tsolas Gotland AB
(org.nr 559222-7739)
Östergarn Herrviks Hamn 173 (visa karta
)
623 68 KATTHAMMARSVIK Arbetsplats
Hamnkrogen Herrvik Kontakt
Vasilis Tsolas Hamnkrogenherrvik@gmail.com 0707703932 Jobbnummer
9783253