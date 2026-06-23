Servitör/servitris
HBG Nöjescenter AB / Servitörsjobb / Helsingborg Visa alla servitörsjobb i Helsingborg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HBG Nöjescenter AB i Helsingborg Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Pitcher's är din lokala gastropub där ett gediget hantverk och umgänge med vänner står i centrum. Hit kan du komma för att få god mat och dryck, men även för att koppla av en stund i goda vänners lag. Pitcher's vid Helsingborg öppnar snart och är det självklara valet för dig som vill umgås med vänner och gillar god mat och dryck. Vi kommer ha öppet alla dagar i veckan.
Om dig
Pitcher's i Helsingborg är en mötesplats där du kan äta vällagad mat och njuta av drycker av alla möjliga slag. Maten tillagas från grunden och vi använder oss bara av de bästa råvarorna. Vill du ha något gott att dricka till maten så kan vi med glädje erbjuda ett brett sortiment av öl och vin. Känner du att detta låter intressant är du varmt välkommen med din ansökan. Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba inom service samt gillar att arbeta aktivt. Du ska vara stresstålig och engagerad. Det är viktigt att du fungerar bra med att arbeta i grupp samt att du lägger stor vikt vid laganda, noggrannhet och service. Du sätter gästen i fokus och vi ser att erfarenhet av tidigare arbete inom restaurang är ett krav. Erfarenhet som bartender är meriterande.Arbetsuppgifter
Hos oss på Pitcher's kan och bör du förvänta dig mat som är en fröjd för både ögat och magen. Här står maten i fokus och vi tillagar alla våra rätter från grunden. Det betyder att du får fräsch mat som tillagas när du beställer den, gjord på råvaror av högsta kvalitet. Vi tar inga genvägar, utan serverar endast sådant som vi själva skulle uppskatta att få på tallriken. Det är din garanti för att det vi serverar är gjort med kärlek och omtanke. På Pitcher's sätter vi stor vikt vid service och engagemang. Du jobbar som medarbetare tillsammans med dina kollegor för att bidra till en trivsam och trevlig miljö för våra gäster. Som servitör/servitris ansvarar du för din egen kassa och servicen vid din tilldelade station i nära samarbete med kollegor och chefer. Just nu breddar vi teamet och vi söker även extra-arbetare som vill jobba kvällar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: hov.hbgsoder@pitchers.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/Servitris". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare HBG Nöjescenter AB
(org.nr 559095-8046)
Södergatan 30 (visa karta
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252 18 HELSINGBORG Jobbnummer
9975308