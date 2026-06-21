Servitör/Servitris
Turkisk Sultan Kolgrill AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-06-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Turkisk Sultan Kolgrill AB i Göteborg
Vi på SultanGrill söker en ambitiös och driven person.
Du ska kunna hantera flera uppgifter på en och samma gång samt vara noggrann och serviceminded. Du trivs med att arbeta i högt tempo.
Jobbet går ut främst på att ta emot kunder,ta beställningar, servera, plocka samt städa.
Tempot kan varierar beroende på kväll och helger, så det gäller att vara väl förberedd. Sökande bör behärska svenska obehindrat, då tjänsten innebär mycket kundkontakt.
Vi söker någon som kan jobba OMGÅENDE!
Tjänsten är heltid.
Ansökan skickas till info@sultangrill.se
Bifoga gärna ett foto med din ansökan samt ett personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: info@sultangrill.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Turkisk Sultan Kolgrill AB
(org.nr 559055-4076)
Hisingsgatan 28-30 (visa karta
)
417 03 GÖTEBORG Kontakt
Seyithan yurttas info@sultangrill.se Jobbnummer
9971592