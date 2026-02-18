Servitör/Servitris
Vill du arbeta i en inspirerande miljö med god mat, högklassig service och en familjär atmosfär? The Sparrow Hotel söker nu en engagerad och serviceinriktad servitör/servitris till vår restaurang på heltid.
Om restaurangen
The Sparrow Hotel är ett charmigt boutiquehotell beläget i hjärtat av Stockholm. Vår restaurang erbjuder en gastronomisk upplevelse inspirerad av det franska köket, med noggrant utvalda råvaror och en gedigen vinlista. Med en varm och personlig service strävar vi efter att ge varje gäst en minnesvärd upplevelse.
Om rollen
Som servitör/servitris hos oss kommer du att spela en nyckelroll i gästernas upplevelse. Du ansvarar för att ge våra besökare en minnesvärd serviceupplevelse genom personlig och professionell betjäning. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Servering av mat och dryck
Presentation av meny och dryckesrekommendationer
Kassahantering och betalning
Samarbete med köksteamet för att säkerställa en smidig service
Se till att restaurangen alltid är välkomnande och trivsam för gästerna
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet av servering i restaurangmiljö
Ett genuint intresse för mat och dryck
Hög servicekänsla och god social förmåga
Förmåga att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten
Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Ett positivt och lösningsorienterat synsätt
Vi erbjuder
En spännande och dynamisk arbetsplats i hjärtat av Stockholm
Ett trevligt och sammansvetsat team
Utvecklingsmöjligheter inom restaurang- och hotellbranschen
Heltidsanställning med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess utför vi bakgrundskontroller.
Vi motser din ansökan senast den 18/3. Intervjuer och urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
