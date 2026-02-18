Servitör/Servitris

The Sparrow Hotel AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-02-18


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos The Sparrow Hotel AB i Stockholm

Vill du arbeta i en inspirerande miljö med god mat, högklassig service och en familjär atmosfär? The Sparrow Hotel söker nu en engagerad och serviceinriktad servitör/servitris till vår restaurang på heltid.
Om restaurangen
The Sparrow Hotel är ett charmigt boutiquehotell beläget i hjärtat av Stockholm. Vår restaurang erbjuder en gastronomisk upplevelse inspirerad av det franska köket, med noggrant utvalda råvaror och en gedigen vinlista. Med en varm och personlig service strävar vi efter att ge varje gäst en minnesvärd upplevelse.
Om rollen
Som servitör/servitris hos oss kommer du att spela en nyckelroll i gästernas upplevelse. Du ansvarar för att ge våra besökare en minnesvärd serviceupplevelse genom personlig och professionell betjäning. Arbetsuppgifterna inkluderar:

Servering av mat och dryck

Presentation av meny och dryckesrekommendationer

Kassahantering och betalning

Samarbete med köksteamet för att säkerställa en smidig service

Se till att restaurangen alltid är välkomnande och trivsam för gästerna

Vem är du?
Vi söker dig som har:

Minst 2 års erfarenhet av servering i restaurangmiljö

Ett genuint intresse för mat och dryck

Hög servicekänsla och god social förmåga

Förmåga att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten

Goda språkkunskaper i svenska och engelska

Ett positivt och lösningsorienterat synsätt

Vi erbjuder

En spännande och dynamisk arbetsplats i hjärtat av Stockholm

Ett trevligt och sammansvetsat team

Utvecklingsmöjligheter inom restaurang- och hotellbranschen

Heltidsanställning med 6 månaders provanställning

Som en del av vår rekryteringsprocess utför vi bakgrundskontroller.
Vi motser din ansökan senast den 18/3. Intervjuer och urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7257866-1849548".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
The Sparrow Hotel AB (org.nr 556041-6579), https://thesparrow.teamtailor.com
Birger Jarlsgatan 24 (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Arbetsplats
The Sparrow Hotel

Jobbnummer
9750939

Prenumerera på jobb från The Sparrow Hotel AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos The Sparrow Hotel AB: