Servitör/cafébiträde till restaurang Àrran
TÄNNÄSKRÖKET AB / Servitörsjobb / Härjedalen Visa alla servitörsjobb i Härjedalen
2025-08-29
Servitörer till Restaurang Árran
Vi söker dig som har några års erfarenhet av servering och/ eller café arbete. Vi ser gärna att du har en bred bakgrund inom restaurang då arbetet innebär såväl lunch försäljning över disk, bordsservering och service under bröllop och fester. Du som söker tjänsten trivs i fjällen, och "älskar" snö, har körkort och eventuellt egen bil. Social kompetens värderas högre än hur många tallrikar du kan bära.
Restaurang Arran är navet och en samlingspunkt på Tännäskröket, Vi arbetar i ett mindre team och serverar allt från gedigen husmanskost och bröllopsmiddagar.
Om du har erfarenhet av att leda och lära upp andra är det ett plus.
Välkommen till Tännäskröket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: personal@tannaskroket.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tännäskröket AB
(org.nr 556660-7171)
Karl Johans väg 1 (visa karta
)
846 95 TÄNNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tännäskröket Kontakt
Karin Lindberg kajsa@tannaskroket.se 068424000 Jobbnummer
9481740