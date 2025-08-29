Servitör/cafébiträde till restaurang Àrran

TÄNNÄSKRÖKET AB / Servitörsjobb / Härjedalen
2025-08-29


Visa alla servitörsjobb i Härjedalen, Älvdalen, Orsa, Mora, Malung-Sälen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TÄNNÄSKRÖKET AB i Härjedalen, Nacka eller i hela Sverige

Servitörer till Restaurang Árran
Vi söker dig som har några års erfarenhet av servering och/ eller café arbete. Vi ser gärna att du har en bred bakgrund inom restaurang då arbetet innebär såväl lunch försäljning över disk, bordsservering och service under bröllop och fester. Du som söker tjänsten trivs i fjällen, och "älskar" snö, har körkort och eventuellt egen bil. Social kompetens värderas högre än hur många tallrikar du kan bära.
Restaurang Arran är navet och en samlingspunkt på Tännäskröket, Vi arbetar i ett mindre team och serverar allt från gedigen husmanskost och bröllopsmiddagar.
Om du har erfarenhet av att leda och lära upp andra är det ett plus.
Välkommen till Tännäskröket

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
kajsa@tannaskroket.se
E-post: personal@tannaskroket.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tännäskröket AB (org.nr 556660-7171)
Karl Johans väg 1 (visa karta)
846 95  TÄNNÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Tännäskröket

Kontakt
Karin Lindberg
kajsa@tannaskroket.se
068424000

Jobbnummer
9481740

Prenumerera på jobb från TÄNNÄSKRÖKET AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TÄNNÄSKRÖKET AB: