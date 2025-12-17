Servitör assistent kock

Masri, Mohammad Adib / Servitörsjobb / Kalmar
2025-12-17


Vår restaurang söker en proaktiv medarbetare till vårt team, med följande krav:

Etik och sociala färdigheter: Ett glatt uppträdande, positiv attityd och utmärkt kundservice.

Punktlighet: Punktlighet och respekt för arbetstider.

Renlighet: Höga krav på personlig hygien och renlighet på arbetsplatsen.

Erfarenhet: Ingen omfattande tidigare erfarenhet krävs (utbildning kommer att ges

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: hamoudh1988@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Masri, Mohammad Adib, https://web.trueapp.se/kebabben/store1/

Arbetsplats
kebabben

Jobbnummer
9650963

