Servitör assistent kock
Masri, Mohammad Adib / Servitörsjobb / Kalmar Visa alla servitörsjobb i Kalmar
2025-12-17
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Masri, Mohammad Adib i Kalmar
, Nybro
eller i hela Sverige
Vår restaurang söker en proaktiv medarbetare till vårt team, med följande krav:
Etik och sociala färdigheter: Ett glatt uppträdande, positiv attityd och utmärkt kundservice.
Punktlighet: Punktlighet och respekt för arbetstider.
Renlighet: Höga krav på personlig hygien och renlighet på arbetsplatsen.
Erfarenhet: Ingen omfattande tidigare erfarenhet krävs (utbildning kommer att ges
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: hamoudh1988@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Masri, Mohammad Adib
, https://web.trueapp.se/kebabben/store1/ Arbetsplats
kebabben Jobbnummer
9650963