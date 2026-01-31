Servitör
Är du en utåtriktad person som verkligen gillar att jobba med människor och service?
Varvet är tre enheter under samma tak. Mot kajkanten ligger vår Bistro/café, vi har streetfood from the farmer, from the garden and from the sea och så klart I en sommarstad har vi en avdelning cold as ice. Var vi ligger? I Norra Hamnen på kajkanten och mitt på torget i centrum av Strömstad.
Bistron har ca 70 sittplatser fördelat på inomhus och två terrasser. Här är det bara bordsservering som gäller och du måste ha kunskap i detta. Du ska vara van att jobba i team och vara stresstålig. Naturligtvis måste du vara minst 18 år eftersom vi serverar alkohol. Du ska känna att du är där för gästen, vara glad och positiv oavsett situation. Även ha en god kännedom om produkter som serveras, restaurangekonomi och egenkontroll.
Eftersom dagarna kan bli hektiska med högt tempo, är det viktigt att alla är med på teamarbetet. Det är också viktigt att du är stresstålig. Kravet är att du behärskar svenska och norska i tal eftersom alla arbetsuppgifter innebär kundkontakt. Vi jobbar med stationsindelning i alla avdelningar, men självklart hjälps man åt.
Perioden gäller sommarsäsongen 2026, 15 juni - 9 augusti Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb@kustevent.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bistroservis". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kust Event Strömstad AB
(org.nr 556829-7229), https://norravarvet.com/
Torget (visa karta
)
452 30 STRÖMSTAD Arbetsplats
Norra Varvet Jobbnummer
9715624